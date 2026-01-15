▲姚采穎近日到文大在職專班教授書法。（圖／翻攝自臉書／姚采穎）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人姚采穎是模特兒出身，因高挑身材及亮麗外型，加上轉戰戲劇圈初期迅速竄紅，曾有「林志玲接班人」之稱，但多年前因「哈菸名模」事件，導致演藝事業受創。不過，他近日到文化大學親自教授書法，美貌再次驚艷眾人，引發關注。

▲姚采穎去年10月受邀到清華大學專題演講。（圖／翻攝自IG／yyao1116）

文化大學在職專班授課 在筆墨裡找回平靜

姚采穎年初在好友的邀約下，到文化大學在職專班授課，親自教授書法，並在Instagram寫下課後感想。她談到，提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來，而在文大在職班課堂，大家在運筆過程中與內心對話，「書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中，為自己保有的一份專注而優雅的留白。」

姚采穎認為，學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，如繁花盛開，尤其是看到同學們認真雕琢字句的模樣，那份追求進步的生命力最動人，「願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩。」

▲姚采穎走過低潮，把過去經歷當作成長。（資料照／記者李毓康攝）

曾因「哈菸名模」形象崩壞 多年來投入教育與公益

姚采穎剛從模特兒轉戰戲劇圈時迅速竄紅，第一部戲《風塵三俠之紅拂女》就和舒淇、霍建華合作，老闆楊登魁甚至向她承諾：「2年之內，我要把妳變成張曼玉。」沒想到因為在路上抽菸，隔天報紙就出現「姚采穎老菸槍」的新聞，從此被冠上「哈菸名模」稱號，形象也開始崩壞。

禍不單行，姚采穎2008年被爆出涉嫌吸毒，她雖自費3萬元檢驗自清，但仍沒有廠商敢用，讓她一度在家中崩潰暴哭。不過，她走出低潮後，近年來投入教育工作，先後在海科大、崇右影藝科技大學、臺灣藝術大學、清華大學、文化大學等大專院校教授形象管理及美姿美儀，並長年進行愛心公益，不時舉行書法義賣，已幫助不少弱勢。

▼姚采穎長年進行春聯及書法義賣。（圖／資料照，下同）

▼姚采穎淡出演藝圈多年，但仍保養得宜。（圖／翻攝自臉書／姚采穎）