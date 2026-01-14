撲倒堂嬸性侵！淫男辯「她拿我自慰衛生紙抹臉」　更二審判2年半

▲新北男子竟亂倫性侵堂嬸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市張姓男子的胞姊請了堂嬸幫傭、顧小孩，張男2015年間藉故請堂嬸入屋拿取物品，卻將堂嬸撲倒、性侵，甚至射在堂嬸臉上。堂嬸將臉上液體擦拭完後，繼續工作不敢聲張，隔天接到丈夫的電話才情緒崩潰，決定報警處理。張男被逮後竟辯稱是堂嬸拿他自慰的衛生紙，抹在私處，羅織罪名。法院審理後，一度判處張男無罪，不過高等法院更二審審理後，日前改判張男有期徒刑2年6月。可上訴。

判決指出，現年50歲的張男已經離婚，育有兩子，目前在父親的公司工作，也另外開設餐廳。至於被性侵的堂嬸，年紀大張男10歲，她在2006年間就被張男的胞姊雇用到張男父母家中幫傭，並照顧小孩。張男則與父母親、胞姊，居住在同一層樓、不同戶內。

案發於2015年1月間，下午1點多堂嬸先前往警衛室取物後，上樓進入張男父母家中，堂嬸經過張男住家，發現張男住家大門未關，大兒子正在客廳看電視。堂嬸出聲詢問，張男則在屋內回應，並說屋內有物品請堂嬸進來取走。堂嬸不疑有他，進入張男房間內。

沒想到張男這時竟將堂嬸撲倒、亂摸，堂嬸雖大喊「為什麼亂摸？」仍不敵張男體力優勢，遭性侵得逞。張男完事後，竟射在堂嬸臉上。堂嬸推開張男，以衛生紙擦拭臉上、嘴巴的液體，並至客廳廁所沖洗臉部及整理儀容，待情緒平靜後離開。由於仍須因仍須到張男父母家裡工作而不敢聲張，繼續完成當日工作。

直到第二天，堂嬸的先生打電話來，堂嬸才情緒崩潰大哭，並在家人的鼓勵下報警。檢警偵辦後，堂嬸交出當時擦臉、沾有張男DNA的衛生紙，另外也在自己的內褲底層驗出張男DNA。張男否認犯案，辯稱是堂嬸拿他自慰用的衛生紙塗抹。檢方不採信，仍提起公訴。

一審將張男判處有期徒刑3年10月，二審則採信張男供詞，改判無罪。但更一審又改判有期徒刑3年10月。全案再經撤銷發回，高等法院更二審審理後，還是認定張男有罪；但考量本案訴訟繫屬超過10年，更二審依照《速審法》減刑，改判有期徒刑2年6月。