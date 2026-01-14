35cm網路線「插進尿道」！越15歲少年下體劇痛送醫…只能切開保命

▲越南少年將網路線插入尿道。（圖／翻攝臉書／Bệnh Viện Nhi Đồng TP Cần Thơ）



記者柯振中／綜合報導

越南近日傳出一起離譜又危險的青少年醫療事件。一名15歲少年疑似模仿社群平台上的「挑戰影片」，竟將一條長約35公分的網路線塞入尿道，結果異物卡在體內無法取出，導致生殖器劇烈疼痛、腫脹並持續出血，家屬緊急將他送醫，最終醫療團隊只能透過手術切開尿道，才成功取出網路線。

模仿社群挑戰 少年疼痛送醫

根據越南媒體報導，事件發生於去年12月26日，越南芹苴市兒童醫院接獲急診病例，患者為一名15歲少年。少年入院時尿道嚴重受損，陰莖明顯腫脹，尿道口持續出血且疼痛難耐。醫師檢查後發現尿道內有異物，進一步確認是一條插入體內的網路線。

▼越南少年將網路線插入尿道。（圖／翻攝臉書／Bệnh Viện Nhi Đồng TP Cần Thơ）



異物長度過長 手術難度大增

主治醫師指出，該年齡層男孩的前尿道長度約為12至15公分，但此次插入的網路線長度超過35公分，已超出正常尿道長度2倍以上。由於網路線在尿道內部彎折盤繞，造成取出困難，原本嘗試非侵入方式處理，但評估風險後決定改採手術，切開尿道後順利取出。

切開尿道取出 術後順利恢復

醫療團隊最終進行緊急手術，切開尿道後順利將網路線取出。院方表示，少年術後住院觀察治療約7天，恢復狀況穩定，目前已順利出院。少年事後也坦言相當後悔，表示未來絕對不會再模仿類似的網路挑戰。