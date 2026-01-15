風箏線割喉！男騎車爆血倒地　「狂撥女兒電話」後喪命

▲印度近期又發生「風箏線割喉」死亡案件。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度近期又發生風箏線割喉致死案件，其中一名死者當時正騎著機車，但突遭一條橫跨道路的風箏線割傷頸部，當場倒地血流不止，儘管他在失去意識之前奮力撥通女兒電話，路人也試著止血並叫救護車，但仍無法挽回一命。

風箏線割喉奪命

每日郵報報導，卡納塔卡邦48歲男子霍薩馬尼（Sanjukumar Hosamani）當時被風箏線割破喉部之後，傷口處不斷流出鮮血，整個人摔下機車倒在路邊，只不過當救護車抵達的時候，他已經過世。他的家屬事後指責當局在緊急救援方面出現致命延誤。

另一起死亡案件發生在印多爾（Indore），磁磚承包商達卡德（Raghuveer Dhakad）下班途中同樣遭到風箏線割喉，送醫不治。警方表示，死者傷勢是由被禁用的尼龍風箏線所造成。

在印度許多地區，放風箏是相當常見的節日活動，民眾會相互透過放風箏展開空中較量，用風箏線發動攻勢，割斷對手的風箏，但這對於觀眾或參賽者來說可能致命，因為風箏線會進行加固手續，鋒利程度足以切開人類皮膚甚至是電線。

其實類似案件先前也曾發生過多次。2023年，古吉拉特邦節日活動期間有6人被風箏線割喉喪命，包括3名孩童。在另起駭人事件中，3歲女童與母親在步行返家途中，頸部突遭割傷死亡。也有另名2歲女童坐父親機車的時候，頸部被風箏線纏住，喉部受傷身亡。