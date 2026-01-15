快訊／伊朗宣布關閉領空！　航跡圖曝光

記者張方瑀／綜合報導

伊朗當局於14日無預警宣布關閉領空，禁止大部分航班進入。根據航班追蹤網站顯示，命令發布當下伊朗上空有5架飛機，目前僅剩1架。與此同時，美國總統川普則對外表示，伊朗對抗議者的鎮壓似乎有所收斂，暗示美方目前並無立即的軍事行動計畫。

▲伊朗當局於14日無預警宣布關閉領空。（圖／FlightRadar24）



發布飛航公告 伊朗領空一度「清空」

根據航班追蹤網站FlightRadar24，伊朗首都德黑蘭（Tehran）在美國東部時間下午5時（台灣時間上午5時）許發布了一項「飛航公告」（NOTAM），緊急限制領空使用。除了事先獲得許可、往返伊朗的國際航班外，其餘所有飛機一律禁止進入，該禁令生效時間持續約兩個多小時。

數據顯示，在禁令發布的瞬間，原本繁忙的伊朗領空目前僅剩下1架飛機在飛行，顯示當地航空管制極為嚴苛，引發外界對該區軍事動態的高度關注。

川普指殺戮已停止 暫無軍事行動打算

就在伊朗關閉領空的敏感時刻，美國總統川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表談話。他透露，根據權威管道及來自伊朗內部的「重要消息人士」指出，伊朗政府已停止對反政府示威者的處決與殺戮。

川普強調：「我們被告知殺戮正在停止，且目前沒有處決計畫。如果真的發生，我們會非常生氣，但我收到的資訊是這一切已經停了。」川普的發言暗示伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic）正放寬對全國示威的鎮壓，美方也暫時無意對伊採取即刻性的軍事行動。

中東局勢動盪 英國跟進發布警示

雖然川普釋出緩和信號，但中東整體的緊張氣氛仍未消散。在伊朗關閉領空的同一時間，英國（UK）也緊急發布旅遊警示，建議國民除非必要，否則應避免前往以色列，顯示各國對該區域衝突升溫的可能性仍保持高度警戒。