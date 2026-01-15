男性尿頻夜尿當心攝護腺肥大！　專家提醒及早就醫

▲▼ 嘉榮泌尿科提醒男性老年尿尿滴到鞋，需留意攝護腺肥大警訊 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

67歲的林先生，近半年來頻繁夜尿，一晚得起床4.5次，白天也常覺得尿不乾淨。起初他以為只是「老了膀胱變小」，沒放在心上，直到有天竟完全尿不出來，緊急送到台中榮總嘉義分院，發現是攝護腺肥大壓迫尿道，導致膀胱過度擴張，幸好及時導尿與藥物治療才免於手術。醫師提醒，尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿，都是攝護腺肥大的早期警訊，男性朋友若有這些情況，應盡早就醫檢查。

▲臺中榮總嘉義分院泌尿外科陳思如醫師。（圖／嘉義榮民醫院提供）

臺中榮總嘉義分院泌尿外科陳思如醫師表示，攝護腺位於膀胱出口、包覆尿道，是大小如同核桃的腺體，主要分泌攝護腺液協助精液液化及精子活動。陳醫師說到，俗話說「少年尿尿放過溪，老年放尿滴到鞋」，攝護腺隨著年齡增長，加上男性賀爾蒙「睪固酮」的刺激，攝護腺容易逐漸增生肥大，常見症狀就是排尿速度變慢、尿流變細、無力或中斷，發生率跟年齡增長有正相關，通常60歲男性約有六成發生率、70歲有七成發生率、80歲長者發生率則有八成， 提醒年長男性要特別注意攝護腺健康。

陳醫師說到，攝護腺肥大會依症狀輕重有不同的治療方式，初期可透過藥物放鬆攝護腺與尿道周邊的肌肉，幫助改善排尿困難、尿流變慢等症狀。但如果長期擱置攝護腺問題未妥善治療，可能會出現膀胱發炎、尿道結石或尿滯留等比較嚴重的症狀，可能需要緊急導尿，或以手術打通尿道恢復排尿功能。陳醫師提醒，攝護腺肥大如果持續壓迫尿道，會使膀胱長期過度收縮，導致肌肉退化變形，進而損害腎功能。陳醫師叮嚀，攝護腺肥大是可以控制與治療的疾病，只要及早發現並接受適當治療，大多能避免併發症，並恢復良好生活品質。

陳思如醫師補充，許多男性誤以為攝護腺肥大等於「攝護腺癌前兆」，但其實兩者沒有直接相關，因為攝護腺肥大與癌症屬於不同區域、不同機轉的疾病，雖然都與男性賀爾蒙有關，但肥大不代表罹癌。陳醫師提醒，攝護腺癌可透過抽血檢測「攝護腺特異抗原（PSA）指數」來篩檢，近年嘉義市政府在整合性健康篩檢中新增PSA檢查項目，鼓勵符合資格的市民善用每年度的篩檢機會。此外，也呼籲年滿65歲以上或有攝護腺癌家族病史的男性，主動前往醫院自費檢查，掌握自己的攝護腺健康狀況。

臺中榮總嘉義分院陳思如醫師提醒，男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，以減少會陰部受壓。平日可補充含南瓜籽、茄紅素的保健食品或原型食物，有助延緩攝護腺肥大。她也指出，若無相關禁忌，每日少量飲酒（約一杯以內）有助賀爾蒙調節，但切記過量反而危害健康。此外，日常需多喝水、維持規律排尿。若排尿量偏少，可視情況適度延遲排尿，使每次尿量達300至500毫升，有助膀胱代謝運作。陳醫師最後強調，男性朋友千萬別因害羞而忽略身體警訊，定期篩檢、定期就醫並建立健康生活習慣，守護攝護腺健康。