女舞者性感擺臀「停下秒被開槍」轟臉慘死！　警方調查：是意外

▲印度北方邦（Uttar Pradesh）女舞者卡什雅普（Poonam Kashyap）在婚宴現場表演，停下舞姿竟被開槍射臉。（圖／翻攝Twitter@AdityaRajKaul）

記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦（UP）的30歲女舞者卡什雅普（Poonam Kashyap）1日來到婚禮現場表演，在台上隨節奏性感地擺臀舞動，因音樂被關掉，暫時停下動作，卻遭酒醉男賓客休布漢（Shubham）開槍。她的臉部中彈，緊急送醫，但仍於9日傳出不治身亡的消息。警方調查後表示，嫌犯持有一把國產手槍，當時是不小心擦槍走火，才會釀成悲劇。

卡什雅普身穿橘紅色衣裳，來到北方邦「穆扎法爾納加爾」（Muzaffarnagar）一場婚禮上表演，她與搭檔隨旋律擺動身體，舞姿曼妙，但當音樂被關掉，也隨之停下動作。此時，喝醉的休布漢大吼著要「開槍」，後來竟真的不小心對著女舞者的臉部扣下扳機。

《公共先驅報》報導，西紹利鎮（Sisauli）鎮長帕提（Sudhir Singh Patel）的女兒結婚，賓客們開心慶祝，欣賞表演，沒想到發生意外。卡什雅普中彈以後，被緊急送往坎普爾（Kanpur）的醫院治療，最後仍不治身亡。

根據《新德里電視台》（NDTV），警方經調查指出，休布漢使用的武器是一把國產手槍，當時是「不小心」開槍的。警官崔比提（Girja Shankar Tripathi）表示，被告已經遭到逮捕，受害者遺體將接受法醫驗屍。

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