川普減稅換台積電「加碼蓋5廠」　韓媒：三星成最大苦主

▲身為台積電唯一的追趕者，三星電子雖然在德州也有布局，但在規模與速度上已明顯落後。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在成功讓日、韓盟友讓步後，美國總統川普傳出正將矛頭對準台灣，計畫以調降關稅作為籌碼，要求晶圓代工龍頭台積電在美國大規模擴廠。這項被外界稱為「大交易」的協議一旦達成，不僅將重塑全球半導體競爭格局，更讓原本就在苦苦追趕的南韓三星電子（Samsung）陷入前所未有的焦慮與戰略困境。

關稅換產能 台積電傳加碼再蓋5座廠

根據AJU PRESS報導，華府正與台灣敲定一項新協議，計畫將台灣輸美商品的關稅從現行的20%調降至15%，待遇比照日韓。然而，這並非免費的午餐，作為交換，台積電（TSMC）必須承諾在美國亞利桑那州大幅擴張產能，預計將再興建至少5座晶圓廠。

台積電目前在亞利桑那州已有一座工廠營運中，第二座廠則預計2028年投產。若加上此次加碼的5座新廠，台積電在美國的總投資額將攀升至驚人的1650億美元，計畫涵蓋先進製程、封裝廠以及研發中心。此舉將使亞利桑那州轉型為全球最尖端的晶片「超級聚落」。

美版「232條款」利劍高懸 投資美國可獲豁免

川普（Donald Trump）政府的策略非常明確，就是將貿易優惠與本土投資深度綁定。美國官員已多次暗示，凡是在美國本土擴產、對國家安全有貢獻的企業，未來可能獲得貿易法「232條款」（Section 232）國安關稅的豁免權。對於出口佔比極高的晶片大廠來說，這無疑是生存關鍵。

▲台積電美國亞利桑那州廠區。（圖／台積電提供）



對台積電而言，這項協議不僅能穩住關稅成本，更能在美國建立起一個從研發到封裝的完整「All-in-U.S.」生態系，進一步鎖定輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等核心客戶，築起競爭對手難以跨越的護城河。

三星淪苦主超焦慮 南韓專家示警：空間被壓縮

然而，這項「美台交易」卻讓南韓半導體產業如坐針氈。身為台積電唯一的追趕者，三星電子雖然在德州奧斯汀與泰勒市（Taylor）也有布局，但在規模與速度上已明顯落後。產業觀察家指出，台積電在美國建立的完整供應鏈，將使美國客戶更難轉向其他供應商，三星爭取合約的難度將大幅提升。

南韓產業經濟與貿易研究院（KIET）資深研究員金陽培（Kim Yang-paeng）警告，雖然美方目前未對南韓提出相同要求，但隨著美國逐漸成為全球晶片製造中心，韓國企業長期擴張代工業務的空間將會被嚴重壓縮。

全球供應鏈大洗牌 韓國恐需被迫加碼

南韓媒體也對此表達高度焦慮。目前南韓晶片商已因投入AI領域的高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝而面臨龐大資金壓力，若未來川普政府要求韓廠比照「台積電模式」大幅調升在美的資本支出，將對企業現金流造成劇烈衝擊。

這筆晶片「大交易」是否會成為全球半導體供應鏈的轉折點？南韓政府與企業正緊盯華府下一步，如何在美台深化合作的夾縫中求生存，已成為「韓國晶片冠軍」們當前最棘手的難題。