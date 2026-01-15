　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市老人春節禮金1／24開始發放　領取方式一次看

▲▼ 嘉義市115年老人春節禮金發放 領取方式這邊看 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市115年老人春節禮金發放 領取方式這邊看 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為貫徹老人福利政策，彰顯崇老敬老傳統美德，對資深市民表達敬意，將於春節(農曆一月一日)前對年滿六十五歲以上市民，發放老人春節禮金，祝賀新春佳節愉快。

社會處表示，本次老人春節禮金發放對象，為115年2月17日(含)當日年滿65歲且設籍嘉義市滿半年以上之長者，可領取老人春節禮金。領取現金主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日），連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自115年1月16日起，送達市民戶籍地址，本禮金將與本市「強化民眾消費韌性普發現金」併同發放。

▲▼ 嘉義市115年老人春節禮金發放 領取方式這邊看 。（圖／嘉義市政府提供）

若未能於主要發放日完成領取，資深市民可於115年1月30日(五)、1月31(六)日及2月6日(五)、2月7日(六)，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

▲▼ 嘉義市115年老人春節禮金發放 領取方式這邊看 。（圖／嘉義市政府提供）

領取老人春節禮金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。民眾因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日(一)至3月15日(日)申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；款項預計於115年4月30日(四)前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：持續強化穩定供電與電網韌性　

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

從農工大縣邁向消費均衡　嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

大學學測1／17登場　新北部分考場紅線可臨停接送

南投縣新任秘書長李良珠、副祕書長簡育民1／16就任

南投縣即起受理申請友善育兒職場補助至2／28

一刷一修都是關懷　雲林推雙B計畫守護居住安全

學測應援「鐵定包中」　新北11處考場免費送包種茶

桃園春節垃圾收運大調整　市民掌握最新時程

更多熱門

相關新聞

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

去年丹娜絲颱風及728豪雨造成嘉義市區多處嚴重受損，先前嘉義市政府已動用災害準備金進行搶修，但仍不足以因應整體復原需求，亟需中央支援。立法委員王美惠今(9)日邀集公共工程委員會及內政部國土管理署，召開災後重建經費協調會，要求中央依嘉義市實際經費需求，請國土署將市府需要之經費，專案報請行政院核定，並以預備金支應，協助嘉義市恢復市容。會議中，國土署承諾將儘速辦理，並將嘉義市所需經費另案專報行政院。

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

柯文哲嘉義市輔選張啓楷　鄭麗文曝國民黨進度

柯文哲嘉義市輔選張啓楷　鄭麗文曝國民黨進度

關鍵字：

嘉義市老人福利春節禮金領取資訊政策公告

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面