便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

▲不少人選擇在二手車市場尋找優良車款。（圖／記者張一中攝）



記者吳美依／綜合報導

美國汽車專家德穆羅（Doug DeMuro）在YouTube頻道公布一份「超便宜二手車清單」，他點名的6大車款排名不分先後，但「考慮到它們的性能與功能，便宜到令人驚訝」。

愛快羅密歐Giulia Quadrifoglio

這台義大利品牌的高性能運動轎車被德穆羅列為榜首，搭載2.9升雙渦輪V6引擎，可輸出505匹馬力，「擁有強勁性能、出色的轉向手感和操控動態……速度飛快，駕駛樂趣十足。」

儘管該車款可靠性一直備受質疑，但二手車平台Cars & Bids經常售出里程數達5萬至8萬英里（約8 萬至12.8 萬公里）的車款，證明耐用度超乎預期。更關鍵的是價格僅需2.2萬至2.8萬美元（約新台幣70萬至88萬元），與2大德系對手BMW M3及賓士C63相比，動力更強也更加實惠。

福特野馬GT（S550世代）

第6代福特野馬大約在2015至2016年問世，至今仍是二手車市場上CP值最高的性能車之一。德穆羅特別推薦搭載Coyote引擎的V8車款，不僅擁有435匹馬力，與同期雪佛蘭科邁羅（Chevrolet Camaro）及道奇挑戰者（Dodge Challenger）相比，在操控靈活度與直線加速之間取得更佳平衡，二手價約2萬至2.5萬美元（約新台幣63萬至79萬元），「這些車相當可靠，而且充滿駕駛樂趣。」

捷豹 F-Type

該車款兼具豪華配置、動感駕駛體驗與時尚外型，機械增壓V6車型可靠性不錯，二手價僅約2萬美元（約新台幣63萬元），就連擁有550匹馬力V8引擎的F-Type R性能版，也只要2.5萬至3萬美元（約新台幣79萬至95萬元）。

賓士 S63 AMG （W222）

該車款搭載雙渦輪增壓V8發動機，可輸出600馬力，故障也比前幾代少多，「速度快、外觀漂亮、乘坐舒適，而且科技含量很高。」未料一台2018年、只跑了4萬英里（約6.4萬公里）的車款，在Cars & Bids僅以4.5萬美元（約新台幣142萬元）成交，而7年售價高達16萬美元，跌幅超過7成。

保時捷Panamera（第一代）

該車款剛上市時被批評外型笨拙，但德穆羅認為，其設計比預期更經得起時間考驗，儘管是尺寸更大的4人座跑車，卻擁有令人驚訝的精準操控，車身側傾也控制得非常好。

只不過，其貶值速度也最令德穆羅感到震驚。在Cars & Bids，里程數較高的基本款V6車型二手價只有大約1萬美元（約新台幣31.6萬元），就連Panamera Turbo或4S版本也只要2萬至2.5萬美元。對比同年份911 Turbo仍要價12萬美元（約新台幣380萬元），CP值天差地別。

里維安（Rivian）R1T、R1S



早期R1T車型擁有835匹馬力，配備豪華內裝、跑車般的加速性能、卓越的越野能力等，而Cars & Bids最近才以4.3萬美元（約新台幣136萬元）售出一輛行駛里程數4.4萬英里（約7萬公里）的R1T皮卡，「考慮到這些車的性能，這簡直太划算了。」

不過，R1S SUV的二手行情較高，大部分成交價為6萬至7萬美元（約新台幣190萬至221萬元），原因是三排坐的實用性較強以及車齡較新。

電動車通常貶值很快，但里維安的保值率卻高於大多數電動車。德穆羅坦言聽說過一些關於新興電動車製造商可靠性的擔憂，但他表示里維安的投訴比預期的要少，考慮到性能和功能，4萬美元（約新台幣126萬元）左右的車款CP值仍高。