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降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

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▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island，又譯「白島」）火山9日爆發，當局降半旗。（圖／翻攝自推特）

▲ 當局降半旗。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island，又譯「白島」）火山爆發事件，當局已證實5人罹難、8人失蹤，另有34人受傷，其中31人正住院治療觀察，已知有人全身90%燒傷，全國政府、公共建築降半旗哀悼，直到另行通知為止。目前紐西蘭移民局已啟動特別簽證程序，確保死傷人員的家屬能夠盡快趕赴紐西蘭，而總理阿爾登今（10）日以「毀滅性災難」來形容這起事件的規模，強調有更重大的問題需要解決。

▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲ 目前已確定紐西蘭、澳洲、美國、英國、中國、德國、馬來西亞遊客受到波及。（圖／路透，下同）

綜合紐西蘭先驅報、Stuff等紐媒報導，目前救援工作正在持續進行中，當局首要任務是繼續尋找失蹤的8名受害者，警方也與地質學與核科學研究所（GNS Science）專家展開合作，了解火山活動接下來的可能發展，以及火山噴發後的氣體對搜救團隊造成的風險影響。根據稍早外交部長皮特斯（Winston Peters）透露，除了紐西蘭國人之外，澳洲、美國、英國、中國、德國及馬來西亞的旅客也受到波及。

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早在國會發表談話，她以「毀滅性災難」來形容這起事件的規模，因為經過多次高空巡視，仍未在島上發現任何生命跡象，其中澳洲受到的打擊最大；此外，她也對協助救援的直升機飛行員表達感謝之意，強調會盡全力協助受到所有遭受波及的人，現階段作業會以搜救為優先，「但我們也知道，這次的事件會引發重大的問題，這些勢必要提出來，也必須要回答解決。」

紐西蘭移民局現已啟動特別簽證程序，加速為火山噴發事件死傷者家屬辦理簽證，讓他們能盡速抵達紐西蘭。

►影／7年前早警告！火山學家拒踏上懷特島：遊客都不聽　24小時內50%再噴發
►「已無人能生還」！紐西蘭火山爆發5死20多失蹤　島上全是毒氣+火山灰

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

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