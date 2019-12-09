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「已無人能生還」！紐西蘭火山爆發5死20多失蹤　島上全是毒氣+火山灰

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▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲紐西蘭懷特島火山爆發，島上20多名失蹤者恐怕凶多吉少。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭懷特島（White Island）9日下午發生重大火山爆發，當局證實已有5人確認罹難，且至少還有20多人在島上失聯。紐西蘭警方表示，經過直升機和其他飛機進行多次空中勘查，顯示島上已無其他生還者跡象。

根據《衛報》報導，懷特島位於紐西蘭北島東岸的豐盛灣，火山爆發後產生有毒氣體和大量火山灰落塵使救援難度大增，救難隊仍無法徒步登島。紐西蘭警方發表聲明表示，目前仍有20多人下落不明，警方正「緊急確認」具體人數。

紐西蘭當局出動飛機和直升機進行高空勘查，據信島上已經「完全沒有任何生命跡象」；警方認為，「所有能夠活著離開的人均已從島上撤離」。換言之，紐西蘭警方相信失蹤的20多人已經沒有機會生還。

警方表示，火山爆發時島上大約有50人，其中有20多人是來自澳洲的遊客。警方表示，目前共有23人順利獲救，但所有人都受重傷，其中7人情況緊急。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）9日晚間已經抵達附近城市瓦卡塔尼（Whakatāne）視察救難情況。

阿爾登表示，警方證實失蹤者包括紐西蘭公民和外國遊客，目前正與外交部保持密切聯繫；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也證實有澳洲公民遇難，並承諾會提供援助。

阿爾登說，由於火山有再次爆發的可能性，因此目前仍無法派遣救難隊登島搜救。紐西蘭郵輪協會執行長歐蘇利文（Kevin O’Sullivan）表示，事發時正好有30至38名海洋禮讚號（Ovation of the Seas）遊客在島上觀光，目前仍下落不明。

▼ 懷特島火山監控攝影機錄下爆發經過。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

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