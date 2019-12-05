蔡英文：不認識楊蕙如！「境外假消息」衍生出大阪辦事處不幸事件

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。總統蔡英文5日受訪時表示，自己不認識楊蕙如，大阪辦事處事件是境外假消息衍生的不幸事件，社會應該從中學到教訓。

蔡英文5日下午出席未來科技展活動，面對媒體提問，韓國瑜酸回應網軍議題支支吾吾。蔡英文表示，自己當下覺得嚴肅問題要嚴肅面對，倒是韓國瑜面對爭議問題躲躲藏藏。她強調，關於大阪辦事處事件，其實是境外假消息衍伸出的不幸事件，希望整體社會從事件裡得到教訓，不要讓假消息破壞社會和諧、變成社會對立。

蔡英文提到，去年選舉以來，中國大陸網軍介入台灣選舉是各層面的事情，國內外媒體報導非常多，中國大陸網軍介入對韓國瑜幾乎都是有利的，韓國瑜卻對這個沒有特別的評論，採取迴避的態度。

蔡英文強調，自己在網路上的聲量，其實主要還是臉書，這個臉書是從2008年開始，現在兩百多萬人，是主要聲量來源，這幾年來很多熱情支持者，在網路上替自己發生，替自己澄清事情，這些都是主要網路聲量來源，「我覺得有些人認為不同意見就是網軍，不可取。」

至於傳出外甥是網軍共主，蔡英文回應，外甥的媽媽林美珠已經不是公職，沒有參與這次的選舉，外甥也跟總統府、競選辦公室都沒有往來，「我們是一個民主的國家，他有他的言論自由，我們也是法治國家，他也應該受到法治管理。」

針對楊蕙如在2011年洩漏民進黨內部民調，外傳蔡英文認識楊蕙如。蔡英文說，自己不認識楊蕙如，當年這件事自己跟蘇院長都站出來譴責。對於外界認為綠營「切割」楊蕙如，蔡英文回應，這種事情有就有、沒有就沒有，總是要就事論事。





▲蔡英文出席「2019未來科技展」開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）