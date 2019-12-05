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第一個發現「韓國瑜是草包」　吳子嘉爽爆：偉大發現「作夢都會笑」

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▲▼吳子嘉表示，他第一個發現韓國瑜是草包，讓他得意到作夢都會笑。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉表示，他第一個發現韓國瑜是草包，讓他得意到作夢都會笑。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜經常被扣上「草包」的形象，甚至連google搜尋韓國瑜都會自動出現「草包」，韓國瑜日前在廣播節目上，也質疑「誰可以隨便批判別人是草包」。對此第一個稱韓國瑜是草包的美麗島電子報董事長吳子嘉，在2日的新聞節目《關鍵時刻》上表示，這是偉大的發現，「作夢都會笑」。

▲韓國瑜接受電台專訪，首度談到對手策略《劍橋分析》 。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

▲韓國瑜接受電台專訪，回應草包的稱號 。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

韓國瑜日前在港都廣播電台接受專訪時，對「草包」這個稱號回應，要界定一個草包，要界定一個人有沒有才華，聰明有100多種，誰可以隨便批判人家是草包呢？何況「我現在是總統候選人，現任的高雄市市長，居然會被說成草包，想想看這是非常的荒謬」。

主持人劉寶傑對此提問表示，「董事長（吳子嘉）！都是你啦！你怎麼叫人家草包，他很在意耶！你是第一個叫草包的！」

吳子嘉回應表示，「我是去年10月份的時候，赫然發現！這個人不得了，我說這他是個草包」那時候是因為太平島挖石油這件事認定韓國瑜是草包，因為這件事是一個亞洲火藥庫，他居然要去挖石油，結果後續不斷證明，他是個十足的大草包。

▲▼吳子嘉強調，他發現韓國瑜是個草包。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉強調，他不是批判，而是發現韓國瑜是個草包。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉強調，「我要跟韓國瑜市長說明一下，我這個不是批判你是草包，我是發現你是草包！這兩個不一樣，草包還批判幹什麼？大家都已經證明你已經是草包！」

吳子嘉得意表示，「現在這個事情，是我過去一年來人生中最得意的一件事情，就是我第一個發現他是草包，大家搞清楚，這了不起的偉大發現，我比愛因斯坦還偉大你知道嗎！我實在作夢想了都會笑，他高興了，我居然有這種智慧，一年前就發現你是草包」。

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