「基於對數位落差的關懷…」　總統府附「搜尋連結」狠酸陳學聖

▲國民黨立委陳學聖。（圖／記者陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨立委陳學聖5日質疑，教育部民國75年函覆檢送蔡英文副教授證書的公文，在國發會查不到，要求教育部與政大在明天中午前提出公文。不過，教育部5日下午就發文澄清，上網查就可查到，證明確實有保存該公文；總統府發言人也於臉書狠酸，「基於對數位落差的關懷，以下連結可以幫助陳委員正確的在資料庫中找到他搜尋不到的公文」。

針對陳學聖質疑無法於國家檔案局之機關檔案目錄查詢網，查得教育部核發蔡英文副教授證書之公文等情，教育部表示，該公文是教育部以75年1月15日台(75)審字第01922號函函復國立政治大學教師趙○○等十人資格審查結果。經教育部以「機關名稱」、「檔案產生期間」、「檔號」為關鍵字進行查詢，確實有查到，證明教育部及國家檔案局確實有保存該公文。

另外，總統府發言人也透過臉書表示，關於陳學聖今天召開記者會，稱自己無法在檔案局資料庫找到教育部核發總統擔任政大副教授證書的公文，「基於對數位落差的關懷，以下連結可以幫助陳委員正確的在資料庫中找到他搜尋不到的公文：https://www.edu.tw/News_Content.aspx」。

總統府發言人強調，我們理解選舉很辛苦，但抹黑絕對不是爭取支持的正派方法！問政，專業才是獲得尊敬的不二法門，並在文末Hashtag「＃關心數位落差不分你我他」、「＃記得跟有借廁所的派出所警員同仁道歉」。

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