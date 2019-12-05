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「學習歷程檔案」不利弱勢生？蔡英文辦澄清質疑：總統強調對弱勢學子的協助

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▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文4日晚間出席青年論壇，會中言論引起全教總質疑。蔡英文競選辦公室5日晚間發出聲明，回應全教總的質疑，強調總統的言論在重視弱勢家庭學子的協助。

蔡英文昨天在台灣青年民主協會舉辦的「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」指出，學習歷程檔案對於學習環境不佳的學生來說相對弱勢。對此，全國教師工會總聯合會5日表示，蔡英文所說的，絕對影響已上路的大學考招政策，「蔡總統，你錯了！」學習歷程的建立，對於弱勢生是更為友善的。

針對全國教師工會總聯合會5日對於蔡總統昨日出席「 2020總統大學青年論壇」之發言，蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，感謝全教總的意見，可能因部分媒體解讀偏差，而造成有所誤解，蔡總統的發言是要強調，政府對於偏鄉弱勢學生，一向在政策上給予許多照顧，並且要求教育部專案、專業給予弱勢家庭學子協助。

廖泰翔表示，蔡總統的回答，著重在關心弱勢學子的「學習歷程」，並非「學習歷程檔案」，更沒有「學習歷程檔案不利弱勢生」的說法。廖泰翔表示，相關政策的改革與推動都是經過長時間的研議，而學習歷程檔案更有利多元適性的發展，這項政策的方向非常明確。

蔡英文回答全文：

這個問題我有聽說過，我也去考慮過。確實當我們學習的科目越來越多，我們在成長的過程中，在學習的歷程裡面，有很多不同方面知識的學習。

如果社會條件比較好的，或者是身處周遭環境資源取得比較容易的學生來講，確實在整個過程中，是佔了優勢是沒有錯。對弱勢者我們必須要提出一套完整的協助規劃，所以這件事情我們會請教育部來專案，有專業的人員在每一個學校來協助這些弱勢的家庭的學生，讓他們在選擇不一樣的教育選項的時候，不會因為他的家庭條件不足而沒有辦法去做。同時在將來升學的過程中，我們也會特別考慮他周邊的條件，跟他學習的歷程裡面所面臨的困境，不會在一個平頭式的基礎上去考量這些學生的錄取的評比。

這個事情確實是應該要特別注意的，因為我們都很希望在課綱裡面，給學生最好的選擇，最多的選項，結果造成弱勢的學生他沒有辦法負荷，以及他的學習歷程不足，或者是在升學的過程中因此而受到不公平的對待。

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