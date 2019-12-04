蔡英文沒被考倒！事實查核僅1處問題...學生讚：不得不說總統更進化了

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，4日起一連3天，在台北國際會議中心登場，由蔡英文4日打頭陣第一位上場。蔡英文面對學生9道問題考驗，僅有一處經事實查核有狀況，讓大學生稱讚，「很厲害！不得不說總統更進化了。」

台灣青年民主協會理事長林彥廷說明，此次論壇將由總統參選人進行15分鐘申論，向現場及學生完整介紹在未來4年的青年政策規劃，更要說明「要怎麼做」、「為什麼做得到」。林彥廷表示，接著會是「青年團體提問」，邀請包含台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、iVoter議題立場分析、台灣青年氣候聯盟、原住民族青年陣線、全國中學學生權益研究會等6個青年團體，各自準備3個提問，共18題，涵蓋性別、勞動、假新聞、原住民族、氣候行動、學生權益等議題面向，將現場抽出6題向總統參選人提問。

提問與答題階段結束後，總統候選人還得接受現場「事實查核」，確認答題內容有沒有問題。蔡英文4日打頭陣接受學生考驗，兩個小時的現場，總統面對包含勞工、能源、族群等9道題目考驗，最後「核實報告」，蔡英文只有在能源議題出現小狀況。

學生代表稱讚，「不得不說總統感覺更進化了，剛剛言論當中滿多是事實，有一些小故事時間可能難以查核，不過，過程當中仍然查核三點。」

學生表示，第一個問題，蔡英文說任內空氣汙染得到控制，走過高峰期開始下降，真的嗎？「我們查了環保署107年空氣品質監測報告，PM2.5或PM10的平均濃度，近年來逐漸降低，應該是真的！很厲害！」

第二個問題，學生提到，蔡英文剛說到最低工資法，制定最低工資法是小英政見，蔡政府四年調整幅度抵過馬政府八年，「我們查了一下，確實任內調高四次最低薪資，從兩萬零八元提到兩萬三千八百元。不過２０１６年政見當中提出應該制定最低工資法這個政見，您剛提到至今仍然沒有立法通過。」

不過，蔡英文的回答還是有出現狀況，學生指出，「您說任內綠能風場、再生能源進展速度非常快，我們查了一下，根據台電資料，再生能源佔比從2016年百分之五點一，到2017跟2018都是百分之四點九，基本上沒有上升甚至些微下降，所以進展非常快可能有一點點問題。」

對此，蔡英文回應，能源建設的基礎很龐大，包含資金、技術需求等。所謂的速度很快，指的是2016年之後電業法修了，發展綠電的空間，包含法規、市場等都寫在法律裡面，也開始招募投資者，歷經多次困難，使得台灣現在的風電，是歐洲在亞洲的最大投資國，「所以我說速度很快，是因為法律還有基礎建設到位。」