　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉台積電洩密案！第4名內鬼工程師現身畫面曝　 移審智財法院

▲▼ 台積電陳姓工程師竊密追加起訴移審智財商業法院 。（圖／記者許靖騏攝）

▲台積電陳姓工程師竊密追加起訴台積電第4名工師陳韋傑，今上午移審智財商業法院。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台積電前工程師陳力銘離職後涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，台灣高等檢察署智慧財產分署5日第3批起訴台積電第4名在押工程師陳韋傑，涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，今（8）日移審智慧財產及商業法院，由審理前2批起訴的合議庭召開接押庭調查是否續押。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

陳力銘曾任職台積電12廠良率部門，參與改善5奈米、3奈米製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，他2022年轉任東京威力行銷部門，利用任職台積電8年的交情，說服吳秉駿、戈一平協助用筆電遠端登入台積電內部系統，從電腦螢幕翻拍數百張2奈米製程關鍵數據等機密資訊傳給他。

台積電去年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，智財分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站搜索約談，陳力銘3人到案均被羈押禁見至今，去年8月27日已被起訴涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

▲▼智慧財產及商業法院外觀。智財商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲智慧財產及商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

去年12月2日，智財分署第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲台積電第4名工程師陳韋傑，涉充當陳力銘竊密幫手，去年11月10日搜索約談，訊後聲押禁見獲准，第2波追加起訴陳韋傑涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月，另外也追加起訴協助滅證的東京威力公司行銷主管盧怡尹。

檢方今上午10點多，將在押的陳韋傑移審智財法院，由審理前2批起訴的合議庭合併審理，下午召開接押庭調查是否續押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

【水鹿肇事現場】闖馬路撞凹車頭　只留下一撮毛跑了QQ

社會熱門新聞

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

照明彈劃破夜空　網守候「鏡頭君」集氣

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

涉台積電洩密案　第4名內鬼工程師現身畫面曝

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

更多熱門

相關新聞

台股攻30593點新高　集中市場挑戰市值百兆元

台股攻30593點新高　集中市場挑戰市值百兆元

受到權值股王台積電（2330）盤中翻紅觸及1700元整數關卡激勵，台股今（8）日開盤1小時後一度衝上30593.49點新高，指數雖呈現橫向整理格局，但預估全日交易量仍可續衝8000億元。

高雄房市15年來最慘淡　「台積宅」帶頭消風

高雄房市15年來最慘淡　「台積宅」帶頭消風

台積電傳暫停3奈米新案　原因曝光

台積電傳暫停3奈米新案　原因曝光

184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

台股進入「三動」年代　凱基推首檔不配息ETF

台股進入「三動」年代　凱基推首檔不配息ETF

關鍵字：

台積電國安法機密竊取智慧財產2奈米

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面