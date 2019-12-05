卡神案4角色待釐清　孫大千：是一次網路世界的除垢行動

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如案持續發燒，韓國瑜競選總部副執行長孫大千5日表示，這是一次台灣網路世界的「除垢行動」，該案仍有許多角色有待外界一一釐清。

孫大千指出，第一，老闆，是誰下達指令，決定對象，發動攻擊，或是影響網路輿論風向？第二，金主，要能夠成為一支網軍，所牽涉的人力應該不止於十人而已，現在所曝光的人數，恐怕只是冰山一角，要維持如此龐大的人力及設備，絕不是一件簡單的事，資金和資源究竟是從何處取得？

孫大千再指，第三，打手，楊蕙如可能只是其中一支網軍的負責人，那麼其他的「楊蕙如們」呢？又都藏在哪裡？第四，側翼，網軍只能夠在網路上修理特定對象，主導議題風向。但是仍然需要傳統媒體的配合，才能夠擴大宣傳效果和打擊範圍，究竟是哪些媒體長期擔任網軍的呼應角色？

孫大千強調，網軍部隊一直是這些年來隱藏在台灣政壇陰暗角落的「血滴子」，受害者名單恐怕族繁不及備載，如果此次無法全面除垢，將來不知道會有多少人無辜受害。

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