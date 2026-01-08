　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

▲▼韓國瑜春聯「馬上幸福」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜春聯「馬上幸福」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者崔至雲／台北報導

農曆新年將至！立法院長韓國瑜今（8日）公布新年春聯「馬上幸福」。韓國瑜表示，在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待，「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

「時序更替，我們在世局中穩健前行」，韓國瑜今在臉書發文表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

韓國瑜指出，馬，自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」；而身為國家最高民意機關的立法院，匯集各界意見，更有以民意為依歸的「馬首是瞻」。大家也常用「千里馬」、「良馬」比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。

韓國瑜表示，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本週六上午在台中和大家見面分享。另外過年前，他會在立法院台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯。預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

顧立雄稱F-16戰機MMC穩定　凌濤轟詐騙：政院應啟動文書造假調查

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

解消防人力荒　地方消防機關增置「災防員」、得兼任副分隊長職務

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

韓國瑜「馬上幸福」春聯出爐了！　期許世局中穩健前行

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

韓團台灣成員模仿法拉利姐 　下秒清醒...方毅家：我在幹嘛XD

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

立法院會今（6日）三讀通過，制定「外送員權益保障及外送平台管理法」，保障外送員每筆訂單基本報酬，也要求平台業者替外送員投保團體傷害保險及責任保險，並須成立外送員申訴制度等。立法院長韓國瑜與數名朝野立委於立法院會接見外送員職業工會成員，由於此次社會福利及衛生環境委員的國民黨籍召委廖偉翔積極排審該法案，有工會成員看到廖時讚揚他是「外送員的英雄」。民進黨立委吳思瑤也說，只要把民生優先念茲在茲、放在心底，立法院的朝野合作，不是不可能的任務。

民進黨誰選台北市長？　王世堅：再過1、2周會有結論

民進黨誰選台北市長？　王世堅：再過1、2周會有結論

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

關鍵字：

韓國瑜馬上幸福春聯

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面