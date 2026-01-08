中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要先舉債籌錢

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院今（8日）院會由主計總處報告影響範圍，根據統計，未審議通過不得動支規模達2992億，包含1017億新興計畫、經常性經費及延續性計畫新增部分1805億以及預備金170等。此外，總預算未通過的話，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，將導致屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市，須以舉債先行籌措財源，影響地方政府財務調度能力。

主計總處今在院會陳報「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」報告案，會後行政院長卓榮泰率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及國發會主委葉俊顯、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海委會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛福部次長呂建德等，一同召開記者會。

主計總處說明，依《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始15日前（即12月16日前）由總統公布。

主計總處指出，115年度中央政府總預算案行政院已依法在114年8月29日送立法院審議，但至今仍未付委。《預算法》第54條訂有相關補救措施，行政院並訂定「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，讓各機關執行有所依循。

經費動支原則「經常性經費及延續性計畫得於上年度執行數範圍內動支」、「新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議程序後始得動支」、「第一預備金、第二預備金及災害準備金，待預算完成法定程序後始得動支」。

由於總預算遲遲未通過，主計總處指出，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億。當中包括新興計畫1017億，其中中央自辦部分380億、地方受益部分637億（含地方補助款507億），包括直轄市及縣市財政均衡補助321億、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億、新材料循環產業園區申請設置計畫60億、生育給付差額補助41億、補助校舍整建與排水污水系統改善21億、布建公共化托育設施14億、台灣品牌賽事精選計畫8億等。

主計總處指出，依規定，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度執行數範圍內動支經費。經統計，各部會較114年度增加部分計1805億無法動支，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限。

國防部部分，有725億無法動支，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行。交通部計有248億，影響地方縣市的鐵路地下化、高架化建設。經濟部計148億；外交部計108億；衛福部計103億，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。另外，第一、第二預備金及災害準備金部分，計170億，也無法動支。

此外，主計總處也提到，因新版財劃法公式問題，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均。為此，中央編列財政均衡補助321億，保障地方政府115年度所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年度只增不減。

主計總處指出，若115年度總預算未及時通過，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支。其中，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市首當其衝，須以舉債先行籌措財源，將影響其他地方政府財務調度能力。

