車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿強（化名）去年2月間在小吃店喝酒，隨後開車從台北市前往新北市，接著他將車子停在巷口附近，進而被警方查獲酒駕；但他辯稱當時是因為尿急返回家中，解決生理需求之後又喝了一口酒，才回到車上。不過，台北地院法官沒有採信阿強的說詞，日前仍依法判處他有期徒刑1年2個月。

▲在本案發生之前，阿強就已經有多次酒駕紀錄。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2025年2月間在台北市某小吃店內飲用高粱酒，同日晚間開車返回位於新北市的住處，並將車子停放在巷口附近。有民眾見狀懷疑阿強酒駕，便向警方通報；警方到場時阿強身上酒味濃厚，褲子上還有嘔吐物，加上他承認是從台北市開車回到新北市，這才認定他有酒駕的嫌疑，於是將他帶回偵辦，當時測得的吐氣所含酒精濃度為每公升0.57毫克。

阿強卻辯稱，之所以會將車子停在巷口附近，是因為尿急想回家解決，結束之後喝了一口酒才返回車上，他雖然也有在卡啦OK喝酒，但酒測值不應該這麼高，他懷疑警方程序違法。

不過，台北地院法官檢視事發地點附近的監視器後表示，根據阿強自己的陳述，下車之後如果要返家，必須往畫面上方移動，而且現場沒有其他路線可以返家，如果他真的有返家，監視器應當可以拍到，但本案的監視器影像中卻都沒有拍到他的身影。

此外，法官指出，本案使用的呼氣酒精濃度測定器經鑑定合格，案發時尚在有效期限內，產生誤測結果的可能性很低，況且每個人的酒精代謝速度及對酒精的反應都不同，阿強的身體狀況不佳，體內酒精代謝速度較慢，才會導致測得的酒精濃度值比預期還要高。

法官認為，阿強不能僅憑呼氣酒精濃度測定結果與自己主觀上的預期不同，就認定警方的檢測有誤，加上經查核，警方在本案中的處理程序並無不妥之處，最終認定本案事證明確，並依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，判處他有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。