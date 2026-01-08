要加LINE群組！00後新人「會提供公務機嗎」老鳥傻了　網逆風開罵

▲00後新人勇於發問，「有沒有提供公務機」，讓原PO驚呆了。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名職場老鳥分享公司00後新人提問，像是「要求化妝會補助嗎」、「要加LINE群會給公務機嗎」，讓她當場傻眼。貼文一出，網友一致力挺「合理啊，化妝是成本」、「薪水只有3萬...是要化啥妝」、「薪水沒有比較多，憑什麼要求女生化妝」；許多網友也喊話，「不想自己LINE加一堆群組，好想要公務機」。

一名網友在Threads表示，公司來了00後新人，聽到對方來訊問職場福利時，讓原PO驚訝到下巴差點掉下來，像是「公司要求上班畫淡妝，會補助化妝品嗎」，以及「公司要求加入LINE工作群組，會提供公務機嗎」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO哭笑不得直呼，新人的問題並沒有不對，只是與自己的觀念認知有代溝，並笑虧「年輕真好啊！」

觀念正確！00後新人懂得爭取權益



文章曝光後，全場網友逆風力挺，「你當化妝品很便宜喔」、「這觀念才正確吧，薪水沒有比較多，憑什麼要求女生化妝」、「這不是很正常的想法嗎？現在的員工是被職場壓榨到...覺得自掏腰包上班很正常是嗎」、「超級合理！我90的，一出社會就這麼認為了，只是不敢說」、「看薪水，如果只有3萬...是要化啥妝」、「女生上班成本比男生多，要早起化妝還要穿絲襪，公司也沒有補助」、「這不是代溝，只是這時代老闆給的錢，已經不夠讓人忽略這些要求了」。

上班族狂點頭：超想爭取公務機

許多上班族也坦言，「第二點真的非常需要耶，LINE裡一堆工作群組，交接時連同手機一起交，不是更好」、「公司配公務機很合理，前公司要求照片一定要看到臉又要求LINE名稱一定要加上公司名在前面...無言到不行，這是我個人的帳號餒」、「用個人的LINE洽公真的是很困擾，到時候還要一個個退群和封鎖」、「我是7年級，真的不想LINE加一堆群組，好想要公務機」。