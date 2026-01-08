幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

記者吳世龍／高雄報導

寒流來襲，流浪動物躲避車底取暖的驚險場面時有所聞。高雄市楠梓分局員警於昨（7）日凌晨執行巡邏勤務時，驚見一隻幼貓在車水馬龍的路口，突然從路邊竄出，隨即鑽入一台正在等紅燈的機車車底，員警見綠燈在即，情況十分危急，立即使用警鳴器喊話攔車救貓，並由熱心騎士接力安置，讓這場深夜的生死瞬間演變成溫馨的救援故事。

▲▼一隻幼貓躲在停等紅燈的機車後輪下方，被眼尖的員警發現，順利將牠救出。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨（7）日凌晨凌晨1時許，楠梓分局員警巡邏至楠梓區後昌路與後昌新路口時，在停等紅燈期間，目擊一隻小貓突然從路旁竄出，並靈敏地躲進前方機車的車輪下方。由於當時號誌即將轉為綠燈，員警深怕騎士起步後會誤傷幼貓生命，情急之下立即輕按喇叭，並使用警鳴器喊話提醒騎士「暫勿起步」。兩名員警隨即下車，一人在後方指揮交通、警戒後方來車，另一人則直接趴地尋找，小心翼翼地將蜷縮在輪下的小貓抱出，化解了一場可能的悲劇。

受助的施姓騎士在得知驚險過程後也捏了一把冷汗，對於員警的敏銳反應表示萬分感謝。所幸小貓並未受傷，施姓騎士當場表示其友人具備安置經驗，願意協助擔任中途之家，員警也隨即協助將幼貓載往施姓騎士住處暫行安置，為這起深夜驚魂畫下圓滿句點。

警方提醒民眾，冬日氣溫驟降，流浪動物為了避寒常會躲進停放於戶外車輛的引擎室或車底。呼籲民眾行車前可先拍打引擎蓋或巡視車底，這個簡單的小動作不僅能拯救寶貴的生命，也能避免動物捲入機械零件導致車輛故障，確保行車安全。