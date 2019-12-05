「賴院長辛苦了我懂」　韓國瑜：蔡政府藉網路扮演上帝

▲蔡英文、賴清德 。（圖／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如案一發生，引發聯想民進黨副總統候選人賴清德過去在民進黨總統初選時曾說，請總統蔡英文要求網軍停止對他攻擊。對此，國民黨總統候選人韓國瑜5日透過臉書痛批，蔡政府藉網路扮演上帝，「賴院長辛苦了我懂」。

韓國瑜批評，蔡政府現在是藉著網路扮演著上帝的角色，支持民進黨有錢拿，反對民進黨連命都沒了，「執政三年只會操作民粹」、「一個人一萬塊五百人五百萬」、「錢從哪裡來」、「這是一條人命絕不讓你輕輕放下」、「賴院長辛苦了我懂」。

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啓誠自殺。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如是網軍首領，她以每個月1萬元的代價，作為旗下網軍帶風向的酬勞。

楊蕙如的「小金庫」也早起底，過去接了許多體育賽事，曾在台北小舉但舉辦WTA網球賽事，除門票、轉播權利金收入外，還向地方台北市政府體育局、觀光局申請補助，在中央就向中油、台電、台水、台糖等國營企業，每個單位要求500萬元贊助。

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄4日轉述賴清德表示，所謂「要查證」的說法，是指楊蕙如此案已經進入司法程序，都必須尊重司法調查，整起事件也要待司法釐清才能進一步說明，不便就個案進行臆測或評論。至於初選階段相關言論，賴清德表示，初選的紛擾已經過去，現在全黨的目標就是團結勝選。

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