監理站「光頭張先生」服務被讚爆紅　本人現身：我真的有頭髮

▲台中市監理站「光頭張先生」張維軒現身受訪。（圖／台中市監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

有民眾在Google評論感謝台中監理站「光頭張先生」親切解答一堆問題，監理站小編幽默澄清「張先生頭上其實還有幾根頭髮，只是肉眼不易辨識」，該留言瞬間爆紅，更釣出交通部長陳世凱親自背書「他有頭髮，但不多」。「光頭張先生」今現身受訪，笑稱他2到3天會剃一次頭，光頭的世界很舒服。

近來台中監理站Google評論上留言在社群瘋傳，一名民眾特地給予五顆星，感謝「光頭張先生」很親切幫忙解答她的一堆問題，監理站小編隨後幽默留言替光頭張先生澄清：「他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易辨識，但嚴格上來說應該還稱不上光頭。」

小編神回讓台中市監理站「光頭張先生」紅遍社群，更釣出交通部長陳世凱親自背書「有頭髮，但不多」，並表示將請公路局局長轉達這份肯定與獎勵，讓用心服務的同仁被看見。

這位被網友暱稱為「光頭張先生」是40歲的台中市監理站人員張維軒，張維軒今接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他原本主要負責台中市監理站樓上辦公室的行政業務，包括公文收發與檔案管理。由於站內鼓勵同仁培養第二、第三專長，他也利用時間熟悉各項監理業務，每個月大約有4到6天中午會下樓支援1樓服務台。

張維軒回憶起服務民眾那一天，因為服務台的兩位同事午休，由他輪值坐鎮服務台，來洽詢的民眾多半詢問過戶或高齡換照相關問題，其中一名年輕女學生顯得特別緊張。她第一次要將車輛過戶給朋友，帶了滿手資料卻不知道流程該怎麼走，站在一旁顯得有些不知所措。

▲台中監理站張維軒因親切服務和「肉眼不易辨識的頭髮」爆紅。（圖／台中市監理站提供）

張維軒注意到她的神情後，主動請她到服務台，從頭開始說明過戶所需文件、驗車流程與保險投保方式，前後花了約10到15分鐘仔細解釋。原本緊張的女學生逐漸放鬆，順利到櫃台完成業務，離開前還向他道別。直到小編告知Google評論，他才知道民眾的留言，小編還細數他頭上有幾根頭髮，沒想到當天這段插曲竟在網路上成為話題。

至於「光頭」標記，張維軒笑說，他真的有頭髮，只是習慣每2天到3天就用電動刮鬍刀剃一次頭髮，過去他也曾留過長捲髮，後來因耳朵要進行手術被護理師剃頭後，反而發現「光頭的世界很舒服」，是另一種境界，從此回不去了。

他透露，因家族遺傳因素，頭髮本就越來越少，他索性維持這個造型至今已3年，並笑稱：「大概會一路維持光頭造型到人生最後一刻。」

張維軒曾在考選部擔任臨時人員，也做過商品攝影師，後來在考選部服務期間，臨時起意報考公職，最終考上台中監理站，從新北搬到台中工作，選擇較為穩定的職涯方向。

「光頭張先生」爆紅後，他坦言，最近下樓服務時，確實能感受到有民眾會多看他幾眼，但不論對方是否認出他，他都會用同樣的態度回應問題，「一定要從不懂解釋到懂」。