國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逾700航班取消！　歐洲暴風雪已奪7命「多國交通大亂」

▲▼歐洲大雪暴風雪，法國巴黎一名腳踏車騎士。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎一名腳踏車騎士5日在街頭步行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

歐洲各地5日起遭遇冬季以來最強寒流，連續3天的暴雪、結冰和強風，不僅導致交通大亂，更造成數百個航班取消，嚴寒相關意外已奪走至少7條人命。

陸空交通大亂　千人夜宿機場

巴黎與阿姆斯特丹的機場受到最嚴重影響。荷蘭證實，歐洲最繁忙航空樞紐之一的史基浦機場（Schiphol airport）取消逾700個航班，此數字恐怕還會持續攀升，同時也導致超過1000名旅客被迫在機場過夜。

巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）7日取消逾100個航班，奧利機場（Orly Airport）也有40個班次停飛。此外，布魯塞爾機場7日取消40個航班，布達佩斯機場也有20個航班停飛。

▼歐洲暴雪導致數百航班取消，圖為荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場。（圖／路透）

▲▼歐洲暴雪導致數百航班取消，圖為荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol airport）。（圖／路透）

法國本土近半地區發布大雪和黑冰（black ice）警報，後者即路面因低溫結成透明薄冰的現象，部分區域禁止貨車上路，要求司機在休息站等待通行許可。連接英國倫敦與歐陸的歐洲之星（Eurostar）鐵路7日再度中斷，導致大批旅客行程延誤或被迫取消。

嚴寒全面肆虐　東北歐也受創

英國政府警告，未來幾天該國部分地區仍將面臨暴風雪，蘇格蘭已有數百所學校連續第3天停課，當地偏遠社區甚至可能因大雪「完全孤立」。

東歐巴爾幹地區近日遭遇大雪與洪災，塞爾維亞6日發生電線桿倒塌事件後，迄今仍有數千人陷入斷電困境。阿爾巴尼亞港口城市都拉斯（Durres）6日暴雨，導致數百間房屋被水淹，大約200人被迫撤離，但當地官員7日表示情況正在緩解。

▼塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）4日雪景。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼歐洲大雪歐洲暴風雪，東歐國家塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）。（圖／達志影像／美聯社）

就連北歐國家也陷入混亂，瑞典東部因大雪導致停電風險大增，西部城市哥德堡（Gothenburg）電車停駛，官員們警告民眾盡可能待在家中，避免外出與駕車。

極端低溫來臨　大雪打破15年紀錄

匈牙利國家氣象局（HungaroMet）氣象學家瓦斯科（Andras Vaszko）向《法新社》透露，這是首都布達佩斯15年來遭遇的最大降雪。氣象預報顯示，該國部分地區可能降至-20°C，鄰國奧地利阿爾卑斯山區昨夜更出現-24°C低溫。

嚴寒意外頻傳　街友生存危機

匈牙利一名女性7日因車輛在冰面打滑撞車身亡，法國及波士尼亞也因為天氣相關意外，分別導致5人與1人死亡。來自幾內亞的19歲少年卡馬拉（Boubacar Camara）目前在巴黎郊區帳篷內過夜，「只能繼續撐下去，確保自己不會死掉。我們對寒冷束手無策，而我完全不習慣這種天氣。」

歐洲大雪奪6命！急凍「黑冰」害墜河　數百航班取消

01/06 全台詐欺最新數據

