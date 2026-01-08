侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北、台中、基隆、高雄等各縣市陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策，僅新北市長侯友宜未跟進，並指出，新北是六都人均預算最少的。已被民進黨提名角逐2026新北市長的蘇巧慧今（8日）表態，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做，新北議會黨團昨也透過提案連署支持」。蘇也提到，這個議題凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬，北市財政能力全國最好，修法後人均更暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，同樣政策，北市從從容容，其他縣市要辛苦找錢。

對於營養午餐政策，侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，不過在每年補助營養午餐的經費，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，所有的教育預算也是全國投入最多的。不過在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差，所以這是他們要做的方向。

蘇巧慧表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策」。

蘇巧慧也提到，但這個議題也更凸顯國民黨團總召傅崐萁版財劃法的荒謬。台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱財劃法修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧指出，所以同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在，「儘管如此，我仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔」。