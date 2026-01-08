進房秒脫光！海軍艦長裝酒醉帶女下屬開房想硬上　判4年半定讞

▲海軍某艦長趁著眾人飲酒聚會後，將酒醉的女軍官帶到飯店開房。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

海軍爆發艦長性侵女下屬的醜聞！2019年間擔任海軍某軍艦艦長的呂姓上校，與多名部屬前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後呂男謊稱醉酒，帶著另一名酒醉的女軍官前往飯店開房休息。呂男一進門就酒醒並將全身衣褲脫光，企圖性侵女軍官，還好飯店櫃台打電話進房，打斷呂男惡行。一二審均將呂男判刑4年6月，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2019年5月間，當晚呂男帶了8名部屬前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後眾人返回軍艦途中，呂男謊稱醉酒，就帶著另一名也喝了不少酒的女軍官前往飯店休息。但呂男一進7樓的房間門，就將全身衣褲脫光，女軍官察覺有異，立刻將自己反鎖在廁所內。

軍艦的中校輔導長發現艦長與女軍官沒有返艦，打電話向女軍官詢問，女軍官透過廁所的牙刷回報飯店名與房號，輔導長趕緊驅車前來搶救。但到了飯店房門口後，輔導長因為階級較低不敢直接破門，於是打電話要求女軍官衝出房門。女軍官打開廁所門企圖衝出時，被呂男抓住拉回，並壓制在床上，被脫掉褲子。呂男正要侵犯時，輔導長透過櫃台打電話進房間，呂男被迫中斷，穿上衣服後與女軍官一起離開。

女軍官隨即提告，本案經檢方2度不起訴後，第3次才提起公訴。一審法院審理時，呂男否認犯罪，辯稱忘記為什麼要找女軍官開房了，但知道是雙方相約前往，細節因為酒醉所以忘光了，還說應該是酒後亂性。

呂男的供詞法院均不採信，一二審均將他判處有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴，呂男遭判4年6月定讞，將入獄服刑。此外，呂男在案發後立即遭海軍司令部撤職，呂男也因此打行政官司，要求恢復原職，一審敗訴，但經廢棄發回後，目前撤職行政訴訟仍在更一審中。