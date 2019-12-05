韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼　國民黨回應了

▲韓國瑜代表國民黨出征2020。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人得票數超過當選票數的3分之1，就可以得到每票30元的補助。不過，現在有網友發起拒投韓國瑜，讓他無法得到補助款，這也讓藍營痛批根本是假消息。

網路瘋傳一組「關鍵密碼」，只要韓國瑜在2020大選選票少於328萬票，就不用給30元補助。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，散發不實訊息指韓貪圖選票補助款，但根據《總統副總統選舉罷免法》，選票補助款是由政黨領取。

藍營議員批評根本是假議題，因根據該法，各組候選人得票數達當選票數的3分之1，每票可補貼30元。假設韓國瑜守住國民黨基本盤，獲得超過300萬票，就有上億元的補助款，但這些主要是給黨部，也不是收入韓的個人荷包。

▼蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，2020大選補助款目前還待選後再與黨中央討論。（圖／記者林敬旻攝）

游淑慧說，前總統馬英九和前黨主席朱立倫的選票補助款，都交由國民黨中央領取；只有蔡英文在兩次的總統大選，民進黨都有退回去給蔡，用捐給小英基金會的方式，所以不要拿自己來度量別人。

國民黨做法似乎是補助款全數歸黨內所有，蔡英文在2012年總統大選的補助款，3分之1給黨內，其他分給小英基金會或公益使用，2016年則全數歸黨。而親民黨是清還選舉開銷後，剩下也用於黨部運作。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，根據民進黨一般慣例，選票補助款的3分之1由政黨，3分之2由總統提名人，2020大選補助款目前還待選後再與黨中央討論。

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