　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼　國民黨回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜高雄行程，為立委候選人李雅靜站台。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜代表國民黨出征2020。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人得票數超過當選票數的3分之1，就可以得到每票30元的補助。不過，現在有網友發起拒投韓國瑜，讓他無法得到補助款，這也讓藍營痛批根本是假消息。

網路瘋傳一組「關鍵密碼」，只要韓國瑜在2020大選選票少於328萬票，就不用給30元補助。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，散發不實訊息指韓貪圖選票補助款，但根據《總統副總統選舉罷免法》，選票補助款是由政黨領取。

藍營議員批評根本是假議題，因根據該法，各組候選人得票數達當選票數的3分之1，每票可補貼30元。假設韓國瑜守住國民黨基本盤，獲得超過300萬票，就有上億元的補助款，但這些主要是給黨部，也不是收入韓的個人荷包。

▼蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，2020大選補助款目前還待選後再與黨中央討論。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

游淑慧說，前總統馬英九和前黨主席朱立倫的選票補助款，都交由國民黨中央領取；只有蔡英文在兩次的總統大選，民進黨都有退回去給蔡，用捐給小英基金會的方式，所以不要拿自己來度量別人。

國民黨做法似乎是補助款全數歸黨內所有，蔡英文在2012年總統大選的補助款，3分之1給黨內，其他分給小英基金會或公益使用，2016年則全數歸黨。而親民黨是清還選舉開銷後，剩下也用於黨部運作。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，根據民進黨一般慣例，選票補助款的3分之1由政黨，3分之2由總統提名人，2020大選補助款目前還待選後再與黨中央討論。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
張文綺狠砸2300萬買豪宅　主人卻不是她…原因曝光
說好吃慶祝大餐…男友威脅16歲少女「不給我就是不愛我」　舒服
楊蕙如網軍金流從哪來？　3年狂接11標案「易始公司」辦比賽當
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

斷言「黃國昌上不了」　蔡壁如：不要浪費票了　有訴求交給民眾黨

蘇貞昌報喜：台灣是亞洲唯一被列為「開放」的國家！

「賴院長辛苦了我懂」　韓國瑜：蔡政府藉網路扮演上帝

蔡英文：青年月薪不到4萬最多8年「學貸、本利先不用還」

卡神案4角色待釐清　孫大千：是一次網路世界的除垢行動

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼　國民黨回應了

劉宥彤專訪／進國會首推虐兒必須「鞭刑」　橘白聯手力拼10席不分區

30年老國民黨員批藍「鬼話能聽嗎」　退役軍官轉投蔡英文：台灣要贏！

黃光芹分析韓國瑜打孤鳥型戰術　「他是有一點信心潰散了」

記者問網軍！呱吉被一句話惹怒　當場掛電話「根本浪費時間」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

斷言「黃國昌上不了」　蔡壁如：不要浪費票了　有訴求交給民眾黨

蘇貞昌報喜：台灣是亞洲唯一被列為「開放」的國家！

「賴院長辛苦了我懂」　韓國瑜：蔡政府藉網路扮演上帝

蔡英文：青年月薪不到4萬最多8年「學貸、本利先不用還」

卡神案4角色待釐清　孫大千：是一次網路世界的除垢行動

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼　國民黨回應了

劉宥彤專訪／進國會首推虐兒必須「鞭刑」　橘白聯手力拼10席不分區

30年老國民黨員批藍「鬼話能聽嗎」　退役軍官轉投蔡英文：台灣要贏！

黃光芹分析韓國瑜打孤鳥型戰術　「他是有一點信心潰散了」

記者問網軍！呱吉被一句話惹怒　當場掛電話「根本浪費時間」

SBL／第17季宣告開季　史上首次無上季總冠軍參戰

台灣YouTube年度最佳影片放榜　「跨界合作」類最吸睛

「蝸牛」劉學甫溫暖獻唱　送愛鼓勵植物人家屬

基隆自小客酒後連撞3車！凌晨「180度翻肚」倒路中　妻受困嚇到說不出話

斷言「黃國昌上不了」　蔡壁如：不要浪費票了　有訴求交給民眾黨

丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要

英鎊狂升！匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

47年老屋幾何外觀太前衛　網友點出「撞臉中鋼大樓」

預防糖尿病！盤點「早餐5優勢」好吃驚...漢堡＋奶茶最NG

New Balance這雙小丑配色「990v3」真是迷人　經典紫綠向強大魅力的反派致敬

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

政治熱門新聞

謝龍介嗆賭2700份雞排　韓逆轉勝蔡90萬票

楊蕙如網軍金流哪來？易始公司狂接體育賽事

記者一句話問網軍　呱吉怒掛電話

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

臉書公布：民進黨廣告下最兇！

韓國瑜「328萬票↓」領不到30元補助？網瘋傳關鍵密碼

30年老國民黨員發文！退役軍官轉投蔡

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

藍營、旅遊業者遭爆泰簽唱雙簧

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜

黃光芹分析韓國瑜：有點信心潰散

8件事證明台灣超幸福　外國網友好羨慕

更多熱門

相關新聞

「賴院長辛苦了我懂」　韓國瑜：蔡政府藉網路扮演上帝

「賴院長辛苦了我懂」　韓國瑜：蔡政府藉網路扮演上帝

「卡神」楊蕙如案一發生，引發聯想到民進黨副總統候選人賴清德過去在民進黨總統黨內初選時曾說，請總統蔡英文要求網軍停止對他攻擊。對此，國民黨總統候選人韓國瑜5日透過臉書痛批，蔡政府藉網路扮演上帝，「賴院長辛苦了我懂」。

蘇貞昌報喜：台灣是亞洲唯一被列為「開放」的國家！

蘇貞昌報喜：台灣是亞洲唯一被列為「開放」的國家！

孫大千：卡神案是一次網路世界「除垢行動」

孫大千：卡神案是一次網路世界「除垢行動」

蔡英文：青年月薪不到4萬最多8年「學貸、本利先不用還」

蔡英文：青年月薪不到4萬最多8年「學貸、本利先不用還」

劉宥彤專訪／進國會首推虐兒必須「鞭刑」

劉宥彤專訪／進國會首推虐兒必須「鞭刑」

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

夫擁19歲小三躺床　人妻抓狂水果刀刺她肚

雞突消失！他架相機抓到超萌兇手

MAMA漏網／柾國笑咪咪「伸手搭BTS肩膀」卻是他！

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面