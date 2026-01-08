　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟進營養午餐免費　綠營轟盧秀燕不聽民意「只聽蔣萬安」

▲營養午餐。（圖／市府提供）

▲民進黨市議員砲轟盧秀燕營養午餐政策髮夾彎，過往呼籲多年免費午餐都不願意實施，現在才跟進台北、基隆。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

繼桃園、台北、基隆後，台中市長盧秀燕終於宣布，自115年起公立國中、小將全面實施免費營養午餐。對此，民進黨多位長期倡議此政策的市議員雖肯定市府從善如流，卻也猛烈抨擊盧秀燕「慢半拍」、「看風向施政」，質疑一個對市民有益的政策，盧秀燕不聽在地議員的建議，卻要等到台北市長蔣萬安宣布後才跟進，充滿政治算計。

台中市議會黨團總召周永鴻砲轟市府政策「髮夾彎」，直言盧市長去年還以免費營養午餐「非法定福利」、「國立高中也沒有」為由不願規劃 ，如今為了政治風向「自打臉」跟進，足以證明過去的阻擋根本只是為了反對而反對。

長期關注此議題的市議員蔡耀頡表示，免費午餐是一直推動的政見與訴求，在物價高漲的今日，能為家長帶來最直接的幫助，中市府終於肯做對市民家長有利的政策，「台中市家長不用再羨慕其他縣市了！」

市議員林德宇直言，過去在議會多次質詢、提案，呼籲市府實施免費營養午餐，但盧秀燕始終「不動如山」、藉口很多。如今態度大轉彎，他痛批：「難道一個好的政策，台中市議員的建議不聽，市民的建議不聽，一定要蔣萬安講才有用嗎？」林德宇認為，盧秀燕此次決策仍是出於政治思考，將個人政治風險置於市民福祉之上，「真的是只為個人，不為學生。」

市議員江肇國也指出，這項政策早在四年前就是民進黨市長候選人蔡其昌的政見，台中明明有條件提早做，卻一路觀望，直到輿論壓力出現才跟進，完全是盧秀燕一貫的「看風向」風格。市議員陳雅惠也提到，營養午餐是教育基本保障之一，政府不能只看風向、等輿論壓力才跟進，而是應該早就落實。

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／台中榮總爆廠商執刀　中檢分案偵辦

台中榮民總醫院被媒體爆料疑涉不當醫療行為，台中市衛生局已立即派員前往稽查，若查證屬實，醫材廠商最重恐遭罰150萬元，中榮最嚴重恐面臨停業或廢止開業執照。中檢則說，衛生局已經於7日函送檢方，中檢今日分「他」字案偵辦中。

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

高雄不跟進營養午餐免費　白喬茵開酸市府

喊話跟進北市營養午餐免費！　羅廷瑋：台中再投入16億就做得到

最夯影音

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

