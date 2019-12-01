蘇貞昌臉歪拚老命硬要上台：不甘願看到藍營「又紅又統」不分區！





▲蘇貞昌病毒感染尚未完全痊癒，臉部還有些僵硬，但堅持要上台助講。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢現場被破萬支持者擠爆。行政院長蘇貞昌近日因為過勞而面部麻痺，經過數日「工作當復健」後，今天復出站上舞台助講。蘇貞昌致詞時感性表示，自己就算拚了老命也要站上舞台，因為拚了一生，不甘願看到國民黨提了「又紅又統」的不分區名單，2020這一仗，民進黨一定要贏。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

蘇貞昌致詞時表示，這兩個禮拜因為生病，感受到全國各地鄉親滿滿的關心，選舉剩下41日，要特別拜託鄉親父老，「我們這一仗一定要打贏！」

蘇貞昌以「有政府會做事」為題，向現場支持者細數蔡政府防疫豬瘟、拚經濟、顧民生等等政績，「世界一直在進步，台灣雖小，卻是我們的國家，我們要有政府會做事，有肉吃、有稅減、照顧更好、補貼更多，人民期待的政府，就是有政府會做事！」

蘇貞昌感性提到，「雖然醫生跟我說，你還不能太累，但我實在是拚老命啦，我只有一個不甘願，我拚一世仁，從沒黨拚到有黨，從有黨拚到執政，現在卻看到國民黨提了又紅又統的不分區名單。」

蘇貞昌向國人喊話，一定要一票投蔡英文、一票投民進黨區域立委、一票政黨票投民進黨。2020大選很重要，台灣要向世界大聲說，我們不要變成香港，一定要守護住得來不易屬於台灣的民主自由，「謝謝大家對我的關心，最重要的不是我的個人健康，是台灣的未來！」