影／韓國瑜首回應女嬰事件：造成困擾深感抱歉！　別用骯髒手段殘害台灣人心靈

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽時，親吻女童臉頰和頭頂的行為引發討論。韓國瑜24日於臉書上回應，「我們希望小朋友要爬得快，大人政治口水要離開！」對小孩的父母感到很不好意思，呼籲有心人士不要利用陰暗骯髒手段殘害台灣人心靈。





▲韓國瑜親女嬰。（圖／記者張榮恩攝，下同）

韓國瑜24日在臉書上表示，台灣的出生率排名是目前全世界200個國家裡最低的，平均一人僅生1.218個孩子。在這個最應該照顧嬰兒、照顧孩子的國家裡，卻發生了昨天這樣遺憾的新聞，一個溫馨的嬰兒爬行比賽合照卻被政治操作扭曲成「擅自誘拐女童」、「不顧家長意志」、「不衛生」，然後遭人大肆做文章造成小女嬰父母的困擾。

韓國瑜說，在此他對小朋友的父母表示非常不好意思，本來是開開心心來參加嬰兒爬行比賽，孩子卻遭到肖像權濫用、媒體騷擾等等風波，造成的困擾深感抱歉。也呼籲各方有心人士不要再利用各種陰暗骯髒的手段來殘害所有台灣人的心靈，「我們的國家已經容不下更多的惡意侵蝕，我們需要愛與包容才能推動整個社會向上。」

韓國瑜提到，藉由這次選舉，很清楚能看到媒體生態已經生病了，病到連國家未來棟樑的小嬰孩都可以拿來當成攻擊他的利器。「這樣苦、悶、翻、亂的日子，我們還能忍受多久？還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？」

韓國瑜沉痛地呼籲，請對手、請媒體不要再擁抱陰暗面，「我希望社會可以向上、可以使人感動、可以面朝大海春暖花開。我們都只有一個國家，不要再荼毒這塊土地了，好嗎？」對於鬧劇受害的家長再次重申抱歉之情，而同樣老掉牙的話也在這裡重申一次，「我韓國瑜寧可光明正大的輸，也不要卑鄙地贏！」

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