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美眾議員提AIT處長任命比照一般駐外大使　外交部：尊重、感謝

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▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部發言人歐江安列席說明。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國眾院「國會台灣連線」主席、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）23日提案，要求美國在台協會處長的任命須獲參院同意，比照一般美國駐外大使提名程序。對此，外交部發言人歐江安24日表示，外交部有關注此案，因涉及美國國會與行政部門內部程序，僅表達尊重，也沒有評論。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部有關注夏波眾議員、薛曼眾議員所提的「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act)相關內容。有關法案提及AIT/T 處長的任命需經美國參議院確認同意，此節涉及美國國會及行政部門的內部程序問題，外交部表示尊重，但沒有評論。

歐江安指出，對於美國會夏波、薛曼等人的堅定友我之情、為彰顯台美關係的重要性，並對增進台美關係所做的努力，外交部深表感謝，會密切注意該法案的審議及後續發展。

歐江安表示，台美關係密切友好，共享民主、自由、人權理念，共同致力建構自由開放的印太地區，川普政府已多次重申TRA、 六項保證，並五度對台軍售，「未來我國政府會繼續秉持互惠、互信、互利的原則，在既有堅實友好的基礎上，持續深化台美各領域的友好夥伴關係。」

本次眾院「國會台灣連線」主席、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）與民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）提出的「台灣特使法案」，明確要求AIT台北辦事處長任命應經由參議院確認同意。

依據法案明定，即便已有其他法律規定，美國總統應在參議院建議下任命AIT處長，任命案應須經參議院確認同意；甚至AIT處長應享有相當於無任所大使的位階及地位。

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