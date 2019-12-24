唐明德2年前捲入關說案不幸落馬　今晉任馬防部少將主任

▲唐明德甩掉2年前捲入關說疑雲，今接任馬防部主任晉任少將。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

原本擔任國防部主計局財務中心的上校政戰主任唐明德在2年前捲入人事關說案，而未晉任少將，兩年後在聖誕平安夜這一天，他正式掛階出任陸軍馬防部政戰主任。針對2年前的關說疑雲，他首次上火線表示，絕對沒有的事，揣測都不予評論。

在2017年時，唐明德當時比序位列第一，且傳出在民進黨南部某立委大力推薦之下，成為當時爭搶晉任少將的大黑馬；不過正因為爆出關說疑雲，導致他當時落馬；不過，事隔2年，他終於再獲長官青睞，順利晉任少將。

國防部也未迴避，在109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮上，安排他上火線接受媒體的訪問。針對當年捲入關說案，他強調這是絕對沒有的事情，對於外界的揣測都不予評論。他強調，這次獲得晉任，是長官對他的栽培、信任，以及提攜，他會努力完成防區的各項任務與推動。

▼蔡英文出席「109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」。（圖／記者湯興漢攝）



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