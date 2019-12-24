藍營譏南迴通車「割稻尾」　蘇貞昌笑：不必做政治攻防

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌23日接連主持台東南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化兩場通車典禮。不過，卻被藍營批評，南迴改通車典禮未邀前朝官員，是「民進黨搶功、割稻尾」。對此，蘇貞昌24日受訪時回應，通車最重要的是感謝過程中所有付出的人員，自己上一任院長時期核定開工的建設馬英九、鄭文燦也沒邀請自己，「所以不必做政治攻防。」

蘇貞昌表示，一個工程的完成歷經好幾代，如果是政黨輪替就是歷經好多個政黨，最重要的是感謝所有付出努力的人員。工程的完工如果經過好幾個年代，有時候沒辦法每一個都邀請。

蘇貞昌舉例，例如昨天去潮州火車站，這是新蓋的，屏東鐵路高架化就是自己上一次擔任行政院長時期核定開工的，完工的時候是馬英九執政，也沒有邀請自己。另外，機場捷運也是自己擔任院長時動工的，完工時鄭文燦也沒邀請，所以不必計較，不用做政治攻防，「反而最應該感謝為工程努力的人員，對他們表示敬意。」

針對傳出有鄉長批評完成一半就辦通車啟用，假日一定大塞。蘇貞昌回應，鄉長帶著鄉民高興迎接還跳舞，是表示感謝，鄉長說的話只是希望屏東這段也趕快做，正因為南迴通車，屏東這段也可以拓寬，說成鄉長不滿，有點太誇張了。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）