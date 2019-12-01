為去年敗選「連3道歉」　余天喊話支持者：新北12席要紅不讓！給國民黨教訓





▲蔡英文新北競選總部成立大會，余天致詞。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，活動還沒正式開始，現場已經被支持者擠爆。新北競選總部主任委員余天打頭陣替造勢大會拉開序幕。他致詞時為去年九合一選情不佳連三次道歉，喊話支持者這次別漏氣，新北十二席要「紅不讓」。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」成立大會舞台活動預計兩點開始，由余天上台致詞拉開序幕。現場還有立委候選人的園遊會攤位，下午近一點，已經被支持者塞爆。賴清德一現身就被團團包圍，群眾看到賴神超嗨，搶著要合照握手。賴清德則一攤一攤參觀，替立委候選人們加油打氣。

余天替造勢大會打頭陣上台致詞。針對去年九合一蘇貞昌敗選，以及新北選情不佳，他向支持者連三聲道歉。

余天說，蘇貞昌雖然沒有當選新北市長，但進入行政院後，以衝衝衝的精神為國家打拼，有這種精神，自己要跟全新北市的鄉親拜託，「今年這一次不要再給我漏氣！希望所有新北市的鄉親，我們新北市是全台最大票倉，這次12席要給他紅不讓！」

余天也痛批國民黨不分區名單危害國安，民進黨要推對全台灣都有利的反滲透法，國民黨居然也反對，一定要透過這次選舉給國民黨教訓，要讓總統蔡英文連任、民進黨國會過半。