被自稱旅美韓粉喊「回來吧！」　劉寶傑幽默回應…網笑翻：根本綜藝咖！





▲自稱旅美的韓粉給劉寶傑一封信。（圖／翻攝自臉書）

政治中心／綜合報導

2020大選倒數41天，日前有一名自稱是旅美台僑的韓粉，在各大韓粉社團PO出給新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑的信，呼籲劉寶傑不要黑國民黨總統候選人韓國瑜，「一起來參加韓國瑜的歡樂盛會吧！」對此，劉寶傑在11月29日播出的節目中做出回應。

該名網友貼文指出，他是長期收看《關鍵時刻》的觀眾，去年九合一大選時，劉寶傑提及高雄的選舉，雖然說話表情有些誇張，可是全部都是基於事實而論，不但讓韓國瑜的聲勢大漲，收視率也屨創新高，「你們苦民所苦體貼民意的精神，還有愛心和關懷更是佩服得五體頭地，你也應該是最能瞭解韓國瑜的新聞媒體人。」

網友表示，但到了總統大選，邀請的來賓被換成綠色名嘴，整個節目都反轉過來，「太多的討論部分都違反倫常，歪曲事實，不得求証，甚至許多在評論之前就直接涉及人身攻擊和污辱，後來我就不再看關鍵時刻了。」希望劉寶傑深思他的建言，「最後這一個多月可以創造你人生的另一個高潮，有太多事情是用錢都換不到的，一起來參加韓國瑜的歡樂盛會吧！」

針對該名網友的言論，劉寶傑11月29日在節目中笑稱，「欸今天還有一個人公開對我喊話耶！他說寶傑回來吧！你回來吧！回來我們韓陣營吧！我們一起迎接歡樂盛宴耶！他對我呼喊欸！」

劉寶傑模仿韓粉的行為，使在場來賓忍不住偷笑，PTT網友們也說，「幹這段加上LBJ的模仿笑死我了XDDDDD」、「寶傑根本綜藝咖啊」、「我覺得這節目是我快樂源頭」、「歡樂時刻」。

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