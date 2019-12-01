蔡英文造勢還沒開始...新北也爆場了！「賴神」現身群眾擠爆搶拍照





▲賴清德出席蔡英文新北市競選總部成立大會現場，替張宏陸加油打氣。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／新北報導

新北市是全台最大票倉，力拼2020總統立委大選，藍綠兩黨不敢馬虎。「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢活動還沒正式開始，現場已經被支持者擠爆，小英搭檔「賴神」賴清德一現身就被群眾包圍，搶著和他握手、合照，「副總統凍蒜！」聲浪不斷。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

蘇貞昌去年九合一大選輸掉新北市，重返中央擔任行政院長後，以「有感」政績獲得好評。蘇貞昌日前因為過度勞累導致病毒感染、顏面神經麻痺，經過數日「工作當復健」後，健康狀況恢復良好，1日將新北造勢將成為「復出」舞台。他11月30日更開心透過臉書向支持者預告，「他們終於讓我出去助選了！」

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」成立大會舞台活動預計兩點開始，由余天上台致詞拉開序幕。現場還有立委候選人的園遊會攤位，下午近一點，已經被支持者塞爆。賴清德一現身就被團團包圍，群眾看到賴神超嗨，搶著要合照、握手。賴清德則一攤一攤參觀，替立委候選人們加油打氣。

▼總統蔡英文新北市競選總部成立大會現場。（圖／記者蔣婕妤攝）

