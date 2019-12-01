吳斯懷稱「民進黨怕我」　林飛帆：對！我怕國會有中國大陸抓耙仔

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，活動還沒正式開始，現場已經被支持者擠爆。民進黨副秘書長林飛帆致詞時提到，國民黨立委不分區參選人吳斯懷稱民進黨是因為怕自己才要「下架吳斯懷」。林飛帆說，「對！因為我們害怕，在一個民主多數的國會，有人做抓耙仔！」

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

林飛帆致詞時提到，民進黨現在推「下架吳斯懷」，沒想到吳斯懷卻說，民進黨是因為害怕所以才這麼針對。他說，「對！我害怕在一個民主多數的國會，有人做抓耙仔，把我們重要的建設交給中國大陸！」他向國人喊話，2020一定要票投蔡英文、票投民進黨，替台灣守護住得來不易的民主與自由。

林飛帆也指出，2020大選團結就是主旋律，民進黨曾多次歷經失敗，但沒有一次無法團結，摔倒沒有什麼了不起，但重要的是，台灣人民總會拉民進黨一把，所以民進黨才會有今天的成就。

林飛帆說，自己過去曾經批判過民進黨，但這證明了，民進黨從來不是一個不能接受批評或是面對年輕人挑戰的政黨，它總願意給年輕人機會。未來，優秀的候選人也將持續替台灣努力，希望大家繼續支持民進黨，讓2020大選蔡英文連任、民進黨國會過半。

▲蔡英文新北競選總部成立大會，林飛帆致詞。（圖／攝影中心攝）

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