國民黨推「反併吞」法辦小英？蔡英文批政治操作：以後連台灣都不能講

▲總統蔡英文陪吳怡農、許淑華掃街後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院28日處理民進黨黨團提出之「反滲透法草案」逕付二讀案，藍綠營都祭出甲級動員，全案順利通過。國民黨團則提出「反併吞中華民國法草案」共15條條文反制。民進黨立委管碧玲批評，該草案根本比刑法100條還要恐怖，根本是要法辦總統蔡英文所說的「中華民國台灣」。對此，蔡英文30日受訪時批評國民黨是政治操作，難道以後連台灣也不能說。

管碧玲質疑，國民黨提出的版本，徹底是一個行不通的耍賴的法案，第二條明顯是要法辦台獨，第三條則是要法辦總統蔡英文所說的「中華民國台灣」，法條賦予行政機關的權力，會大到比東廠還要東廠，完全可以為所欲為「反併吞法」。

蔡英文30日一早陪同立委候選人吳怡農、許淑華掃街。針對國民黨提出「反併吞中華民國法草案」，蔡英文批評，這個草案提出來的時機，感覺是政治操作的意象和意圖非常明顯，「看草案的內容，感覺以後連台灣都不能講，韓國瑜和馬英九都講過台灣總統，這個法案的提出我覺得是一個政治操作。」

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