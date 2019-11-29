亮「公文證據」反擊韓國瑜　黃國昌酸：是忘記了、還是害怕想起來？

▲韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室29日發出聲明稿，反擊時代力量立委黃國昌指控，動用國家機器掠奪國有地盜採砂石牟取暴利。對此，黃國昌於臉書發文亮出當時的公文證據，並諷刺「是忘記了、還是害怕想起來？」

黃國昌29日召開記者會出示相關事證，指出李佳芬的父親、也是時任雲林縣議員的李日貴在於1990年代在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

對此，韓競選28日聲明，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

隨後，黃國昌在臉書發文表示，我不是擠牙膏，我是要看韓國瑜與李佳芬敢不敢說謊！也不是針對李日貴，「我就是看不下去當立法委員的韓國瑜如此濫用權勢、人民買單、蓋堤圈地、圖利自家人。」

黃國昌強調，「韓國瑜就是當事人！」要我貼圖喚醒記憶嗎？先貼第一張，讓你們想想「是忘記了、還是害怕想起來？」

▲黃國昌公布公文，指控韓國瑜動用國家機器牟取暴利。（圖／翻攝黃國昌臉書）