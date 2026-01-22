詹能傑殉職！「同年同月同日生」兄弟哽咽想罵他：你太衝了...

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三進火場救人，最後一刻決定將面罩讓給受困民眾，不幸殉職。基隆市消防局火災調查科長、與詹能傑同年同月同日生的好朋友余宗庭，哽咽直言想罵他「你真的太衝了。」

▲勇消詹能傑三進火場救人，不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



詹能傑自2006年起消防員，先後曾在基隆消防局中正分隊、信義分隊、信二分隊擔任隊員，2024年成為仁愛分隊小隊長，將近20年的救援經驗，曾經多次在漁港救援落海民眾性命，頻繁進出火場，可說是經驗豐富的老鳥，昨夜的惡火卻帶走了一位勇消的性命。

基隆市消防局火災調查科長余宗庭，身為跟詹能傑同年同月同日生的好兄弟，聽聞此事更是不捨，他說詹總是搶著把事情做到最好，儘管與他無關，「這次發生這件事，很多人說為什麼他這麼笨，要把面罩給患者用，因為他只是想要把這件事做好，順利把人救出來。」

▲基隆市消防局火災調查科長余宗庭，跟殉職的詹能傑是同年同月同日生的好兄弟。



余宗庭哭紅了眼眶，數次哽咽，他表示2人認識超過10年，自己從來沒有把同齡的詹能傑當作下屬對待，彼此更像是兄弟，詹也非常挺他，「我更希望跟他一起衝進去的人是我」。余宗庭也嘆，小隊長有責任要做人命搜救，無可厚非，但其實更想罵他「你真的太衝了，雖然我知道你心裡在想什麼，我們都這麼熟了，認識10年以上了，但把自己的老婆小孩留著自己離開不是很好...但希望你在另外一個世界可以過得更順利。」