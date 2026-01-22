　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

 

記者郭運興／台北報導

桃園市議員于北辰近日在節目一段談論中共登陸的議題在網路上瘋傳，他表示，如果諾曼第登陸稱之為不可能的任務，那登陸台海就叫做地獄級任務，諾曼第登陸還有人回來，地獄級任務就是去了就回不來，為什麼？不是自己亂講，海南島整個黑潮往上灌，到了台灣海峽突然變細，跟噴的一樣，有沒有洗車過，進入台灣海峽就像高壓洗車的噴速一樣，中國怎麼過來？

于北辰16日於節目《94要客訴》談論中共登陸議題的片段在網路瘋傳，他表示，有戰爭史以來最慘烈、最辛苦的是諾曼第登陸，那叫做六月六日斷腸時，可是告訴大家，如果諾曼第登陸稱之為不可能的任務，那登陸台海就叫做地獄級任務，諾曼第登陸還有人回來，地獄級任務就是去了就回不來。

于北辰表示，為什麼？不是自己亂講，第一，整個諾曼第海峽33公里，台灣海峽最窄則是130公里，光是距離差4倍。

于北辰表示，第二，海潮、海流、海象不一樣，海南島整個黑潮往上灌，到了台灣海峽突然變細，跟噴的一樣，有沒有洗車過，進入台灣海峽就像高壓洗車的噴速一樣，中國怎麼過來？

于北辰提到，另外就是海象，台灣能夠讓中國登陸的時間很短，比諾曼第登陸時間還短，時間不夠、又困難怎麼登陸？漁船抓魚可以，漁船運人沒那麼好運，到了台灣就暈頭轉向。

于北辰說，共軍登陸需要人力60萬人、中國主力海運為4萬人，剛剛講到跟噴射一樣的海流、十級的海浪，這60萬人、4萬人在海上，光是嘔吐就把船搞臭了，國軍唯一要辛苦的是共軍下船全身很臭很難接觸。

▼于北辰。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）

▲▼于北辰。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北電桿爆炸！1179戶停電
趙露思現身夜市擺攤！　素顏穿圍裙0偽裝
蘆洲弒親案死因出爐　逆子狂砍父母「69刀」大量失血
霍諾德徒手攀101　「最近觀賞點」曝光！
精舍殺人...美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

「台灣革命共產黨」成立　陸委會：太認真「中共容不下」

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

板橋體育館地貼已改善！運動部提比賽誠信疑慮　張承中：沒事實證據無從回覆

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

政治熱門新聞

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

更多熱門

相關新聞

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

總統賴清德22日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時表示，國內人士曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述，但這些事情都沒有成真。他說，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展，國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

關鍵字：

于北辰諾曼第台海中共共軍民進黨

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面