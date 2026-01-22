于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

記者郭運興／台北報導

桃園市議員于北辰近日在節目一段談論中共登陸的議題在網路上瘋傳，他表示，如果諾曼第登陸稱之為不可能的任務，那登陸台海就叫做地獄級任務，諾曼第登陸還有人回來，地獄級任務就是去了就回不來，為什麼？不是自己亂講，海南島整個黑潮往上灌，到了台灣海峽突然變細，跟噴的一樣，有沒有洗車過，進入台灣海峽就像高壓洗車的噴速一樣，中國怎麼過來？

于北辰16日於節目《94要客訴》談論中共登陸議題的片段在網路瘋傳，他表示，有戰爭史以來最慘烈、最辛苦的是諾曼第登陸，那叫做六月六日斷腸時，可是告訴大家，如果諾曼第登陸稱之為不可能的任務，那登陸台海就叫做地獄級任務，諾曼第登陸還有人回來，地獄級任務就是去了就回不來。

于北辰表示，為什麼？不是自己亂講，第一，整個諾曼第海峽33公里，台灣海峽最窄則是130公里，光是距離差4倍。

于北辰表示，第二，海潮、海流、海象不一樣，海南島整個黑潮往上灌，到了台灣海峽突然變細，跟噴的一樣，有沒有洗車過，進入台灣海峽就像高壓洗車的噴速一樣，中國怎麼過來？

于北辰提到，另外就是海象，台灣能夠讓中國登陸的時間很短，比諾曼第登陸時間還短，時間不夠、又困難怎麼登陸？漁船抓魚可以，漁船運人沒那麼好運，到了台灣就暈頭轉向。

于北辰說，共軍登陸需要人力60萬人、中國主力海運為4萬人，剛剛講到跟噴射一樣的海流、十級的海浪，這60萬人、4萬人在海上，光是嘔吐就把船搞臭了，國軍唯一要辛苦的是共軍下船全身很臭很難接觸。

▼于北辰。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）