搶救生態！嘉義招募80人參與綠鬣蜥移除行動

▲嘉義縣推動綠鬣蜥防治，開辦移除訓練課程並提供獎勵金。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府為移除外來入侵物種綠鬣蜥，將在115年2月7日於國立嘉義大學舉辦「115年度嘉義縣綠鬣蜥防治宣導工作坊」，參與基礎訓練及實務合格後可加入移除團隊執行移除工作，依據移除個體大小可獲100元或500元之獎勵金。

本次課程招募80名移除人員，包含50名新受訓人員、30名已向縣府登記且有移除實績的人員回訓，受訓合格後必須投入移除工作，開訓前酌收保證金1,000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與移除工作的民眾請勿報名。工作坊在1月27日上午10點起開放線上報名（報名網址 https://forms.gle/7jRqjnDKtiuMumPy7），額滿為止。

完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約，依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中所列的各項準則，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種之心態進行移除。嘉義縣核准移除工具為長竿加套索及彈弓加魚鏢，槍枝由林業及自然保育署嘉義分署委託之嘉義縣鄒族獵人協會統籌辦理。

115年度移除綠鬣蜥獎勵金依中央規定，小型個體(吻肛長＜30公分)每隻100元，大型個體(吻肛長≧30公分)每隻500元，未報名參與課程民眾不予兌換，如發現綠鬣蜥蹤跡可撥打119，或通報嘉義縣政府農業處畜產保育科05-3620123分機8802。