快訊／黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地盜採砂石牟取暴利

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌29日上午召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會，指控國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族過去憑恃家族成員擔任地方民代，以及夫婿韓國瑜擔任立法委員期間之權勢，於濁水溪盜採砂石、甚至利用國家資源大賺黑心錢，破壞生態環境，痛批掌握權力的政治人物動用國家機器，「這才是國家機器動起來」。

黃國昌28日晚間於臉書上指控，李佳芬家族於1990年代在韓國瑜擔任立法委員期間，透過濫權手段將「河川地」硬改為「浮覆地」，滿足李家採砂牟利的需求。他批評，韓國瑜和李佳芬家族特權掠奪國家資源的行徑，讓人完全看不下去，更預告29日上午將召開記者會說明，「希望韓國瑜先生與李佳芬女士，能夠自己站出來坦白認錯」。

▲黃國昌召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌29日召開記者會出示相關事證，他指出李佳芬的父親、也是時任雲林縣議員的李日貴在於1990年代在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

黃國昌說，當年可以在濁水溪上盜採砂石的，都不是簡單人物，龐大的砂石利益，背後都有地方派系與黑道勢力。之後，當時由宋楚瑜主政的省政將盜採砂石的業者組織起來，以疏濬為名聯合共提計畫採砂，與政府達成協議，禁止在河道上使用抽砂船，這就是所謂的「聯管計畫」。因此，濁水溪成為「聯管計畫」的第一個示範河段，並將河床採石區依橋梁劃分成四個區段，李佳芬家族則取得了第三區（西螺大橋至自強大橋間）的聯管計畫權。

▲黃國昌召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌表示，李佳芬家族在濁水溪河床上的抽砂船，本來佔有極佳位置，抽取出來的黑沙含量最高、品質最好、價格最佳。然而，由於聯管計畫要求抽砂船離開河川，李家捨不得離開西螺大橋下游南岸這個好地點，面臨必須在堤防外找到可以用作砂石洗選場土地的問題。隨後，他們決定再蓋一個新的堤防把原有地「圈起來」，新提防蓋起來以後此地就不再是河川用地變成浮腹地，轉變成為農牧地。

黃國昌質疑，新堤防在1998年10月招標，同樣10月就動工，且施工七個月就在1999年5月正式完工，完工後馬上圈地將其變成浮腹地，登記產權為中華民國政府所有，直言李佳芬家族在國有土地上蓋砂石場，很明確就是違法行為。

黃國昌指出，1998年在本來已有堤防的情形下，政府在收到特定民眾、特定立委介入後，突然決定耗費數千萬，透過詭異的程序，再興建一座新堤防。而這座新堤防，既不在第四河川局的年度計畫中，也位於相對沒有必要的不危險路段。此外，新堤防在火速發包、火速完工後，新堤防與舊堤防圈出了一塊地，本來的「河川地」搖身一變成為「浮覆地」，國有土地竟然還成為李家的非法砂石場，大剌剌地在上面採砂牟利。

黃國昌痛批，掌握權力的政治人物動用國家機器，「這才是國家機器動起來」，動用納稅人的錢在國有地上當私人家族牟取暴利，「我不客氣地問這是哪門子庶民？這是權貴」，吸取納稅人的血汗動用國家機器到這種程度，真正可怕的地方在於國家機器還動起來配合，以滿足個人家族的私人利益，讓他質疑「當議員立委就幹出這種事了，當到總統會變成怎麼樣」。

黃國昌要求，韓國瑜跟李佳芬應該站出來說清楚講明白，其中到底有沒有涉及關說、請託，希望他們夫妻不要再迴避問題，更預告今天只是先揭發第一部分，接下來還有陸續有新資料的公布。

▲韓國瑜夫人李佳芬 。（圖／記者李毓康攝）



對此，韓國瑜競選辦公室28日做出回應，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

韓國瑜競選辦公室3點聲明：

1. 韓市長岳父李日貴先生過去曾經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓市長未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事。

2. 各界對於早年砂石業界的相關分析及探討，只要本於事實，不要刻意誤導視聽，韓國瑜競選辦公室都予以尊重。

3. 韓國瑜競選辦公室也誠摯呼籲，選舉仍應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊。

▲黃國昌召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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