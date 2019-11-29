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快訊／駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

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▲▼「韓國瑜與電商夥伴有約」座談會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲韓國瑜。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。韓國瑜競選辦公室29日晚間發表五點聲明還原30年前的「選民陳情」，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。並呼籲選舉還是應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論三十年前舊事、冷飯熱炒。

韓國瑜競選辦公室回應如下：

一、 這個陳年往事簡單來說，就是時任立委的韓國瑜，接受地方陳情，考量中南部疏濬建堤是民生所需，向中央爭取堤防建設，正是韓立委問政的表現。當時韓立委受西螺鎮民委託出面協調，彙整興建堤防的建議送交給台灣省水利處，由時任台灣省水利處長李鴻源進行專業評估與防洪疏濬等水利規劃，再提報給中央經濟部做決定，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。我們反而想問黃委員是否有先關切新北市汐止區在內的七星區當地建設？還是因為即將卸任立委，名列不分區，就放生七星區選民了？

二、 西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88年蓋好，延續段工程民國92年完工，但李日貴先生的砂石公司在民國91年已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說？

三、 有關於時序問題，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前。而後1996年（民國85年）韓冰出生，至於黃委員所提西螺堤防時程為1998-2003年間（民國87-92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。請轉載或報導媒體，切勿以訛傳訛。

四、 我們明白時代力量當前有泡沫化的壓力，也理解需要透過「國昌機器」發言爭取聲量，但請勿含沙射影甚至抹黑。如有不法，歡迎舉發。與其關心三十年前合法承租國有地的砂石開採，為何不關心現在是否仍有不法開採行為？

五、 我們誠摯呼籲，選舉還是應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論三十年前舊事、冷飯熱炒。想請問大家是否有關注到：周五正副總統候選人召開國政報告，並詳述26項相關施政願景，我們應聚焦的是誰提出了福國利民的政策，關心國政，而非只會打泥巴戰。

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