【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

▲老協珍推出搭配Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，以及行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。

圖、文／老協珍提供

農曆春節腳步接近，年節送禮需求逐漸升溫，深耕送禮市場多年的老協珍表示，春節是全年送禮需求的高峰，統計2025年春節期間禮盒銷售表現亦較前一年成長約3成，顯示健康滋補的送禮需求持續攀升。隨著春節倒數，觀察消費者多於農曆年前一個月開始準備送禮，並以實體通路與門市為主要購買管道，熬雞精、人蔘精等人氣商品詢問度亦明顯增加。老協珍進一步觀察，近年消費者在年節送禮時，除了考量品牌與外型，更重視能否依送禮對象與實際情境，選擇合適的健康照顧。

在送禮需求轉變下，老協珍今年聚焦「常備型滋補」與「分眾健康照顧」並行的送禮策略，除主打長年熱銷的滋補商品外，也推出搭配Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，以及行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。即日起於老協珍官網及全聯、家樂福、大全聯等通路同步推出年節禮盒限定優惠，包含人蔘精禮盒買二送一、多款兩件組合優惠價，以及官網消費滿3,888元現折200元。

針對注重精神補給、希望增強體力的長輩族群，喜氣紅色包裝的「老協珍人蔘精禮盒」成為不少消費者在春節孝親時的安心選擇。嚴選真材實料的頂級西洋蔘與白蔘，並採用整支人蔘熬煮，完整保留人蔘精華，具備補氣養氣、滋補強身等特色，適合作為長輩生活中的日常補給。因應年節送禮需求，老協珍於官網、全聯、家樂福、大全聯、康是美等通路推出人蔘精禮盒買二送一，讓消費者可一次備齊多份送禮需求。