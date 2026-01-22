　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

▲▼三麗鷗,春節送禮,老協珍,人蔘精,熬雞精,健康禮盒。（圖／老協珍提供）

▲老協珍推出搭配Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，以及行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。

圖、文／老協珍提供

農曆春節腳步接近，年節送禮需求逐漸升溫，深耕送禮市場多年的老協珍表示，春節是全年送禮需求的高峰，統計2025年春節期間禮盒銷售表現亦較前一年成長約3成，顯示健康滋補的送禮需求持續攀升。隨著春節倒數，觀察消費者多於農曆年前一個月開始準備送禮，並以實體通路與門市為主要購買管道，熬雞精、人蔘精等人氣商品詢問度亦明顯增加。老協珍進一步觀察，近年消費者在年節送禮時，除了考量品牌與外型，更重視能否依送禮對象與實際情境，選擇合適的健康照顧。

在送禮需求轉變下，老協珍今年聚焦「常備型滋補」與「分眾健康照顧」並行的送禮策略，除主打長年熱銷的滋補商品外，也推出搭配Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，以及行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。即日起於老協珍官網及全聯、家樂福、大全聯等通路同步推出年節禮盒限定優惠，包含人蔘精禮盒買二送一、多款兩件組合優惠價，以及官網消費滿3,888元現折200元。

針對注重精神補給、希望增強體力的長輩族群，喜氣紅色包裝的「老協珍人蔘精禮盒」成為不少消費者在春節孝親時的安心選擇。嚴選真材實料的頂級西洋蔘與白蔘，並採用整支人蔘熬煮，完整保留人蔘精華，具備補氣養氣、滋補強身等特色，適合作為長輩生活中的日常補給。因應年節送禮需求，老協珍於官網、全聯、家樂福、大全聯、康是美等通路推出人蔘精禮盒買二送一，讓消費者可一次備齊多份送禮需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北電桿爆炸！1179戶停電
趙露思現身夜市擺攤！　素顏穿圍裙0偽裝
蘆洲弒親案死因出爐　逆子狂砍父母「69刀」大量失血
霍諾德徒手攀101　「最近觀賞點」曝光！
精舍殺人...美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王、佛跳牆持續霸榜最對味

【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

高麗菜、白蘿蔔限時19元！量販生鮮蔬果優惠　日本草莓799元

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

【廣編】春節健康滋補成送禮關鍵！老協珍觀察「需求成長3成」推多元禮盒優惠

高麗菜、白蘿蔔限時19元！量販生鮮蔬果優惠　日本草莓799元

年節忙碌更要補！全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場　初次Oloroso雪莉桶熟成，昇華優雅花果風味

「台灣革命共產黨」成立　陸委會：太認真「中共容不下」

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

板橋體育館地貼已改善！運動部提比賽誠信疑慮　張承中：沒事實證據無從回覆

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

消費熱門新聞

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

汀士頓雪莉桶×年節餐桌

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場

網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

高麗菜、白蘿蔔19元！量販店生鮮限時優惠

更多熱門

相關新聞

新春茶禮TWG Tea赤馬迎禧果香濃

新春茶禮TWG Tea赤馬迎禧果香濃

迎接農曆新年，國際精品茶品牌 TWG Tea 以「赤馬迎禧」火紅登場，搭配金色呈現華麗意象，微酸果香的滋味充滿節慶氛圍；台灣茶莊王德傳「馳光」為主題推出新春茶禮，回歸台灣茶工藝與自由品茶的生活想像，提供消費者一亮一靜的春節送禮市場選擇。

馬年首選馬爹利！與梁朝偉、彭于晏舉杯馬爹利藍帶與X.O.

馬年首選馬爹利！與梁朝偉、彭于晏舉杯馬爹利藍帶與X.O.

新光三越開賣韓國4大人氣伴手禮

新光三越開賣韓國4大人氣伴手禮

新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

新年圍爐最強萌力大集合　老協珍推出寶可夢、Hello Kitty與Kuromi夢幻登場

中秋送禮天花板！老協珍「白金燕窩月餅禮盒」限量奢華登場

中秋送禮天花板！老協珍「白金燕窩月餅禮盒」限量奢華登場

關鍵字：

春節送禮老協珍人蔘精熬雞精健康禮盒

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面