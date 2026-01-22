　
政治

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

▲陳見賢回應外界傳聞。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

▲陳見賢回應外界傳聞。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選由副縣長陳見賢及立委徐欣瑩競爭。不過，陳見賢今（22日）在臉書上表示，黨內初選關頭黑函滿天飛，但至今，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」，「無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，我依然是那個我，我不是黑道，更不是流氓」。

陳見賢表示，直到現在，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」。那薄薄的一張紙，對許多人來說或許平凡，但對他而言，那是警政機關給我的清白，是他用半輩子去守護的尊嚴。「無論有心人想抹黑造謠，想製造紛擾，我依然是那個我，我不是黑道，更不是流氓」。

陳見賢提到，1985 年，他24 歲，剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬。記得那天，他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，他就被帶走了。那一刻，世界靜止了。在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，他未經審判，以「叛亂罪」之名送往管訓。那個罪名比山還要沉重。是他人生中最寒冷、也最漫長的三年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

陳見賢指出，他消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。他這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠。如果說一個 24 歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的太抬舉他，也太低估了那個時代的荒謬。回歸社會後，他結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，他更明白「平安」兩字的重量。他投身公共事務，是因為他親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親，守護住每一份得來不易的光亮。

陳見賢表示，也許是他個性海派，但他對家鄉的初心從未改變。中央該給的建設，他會去爭；孩子該有的教育，他會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，他會一條一條替大家爭取。這是他餘生最想做、也最該做的事。

陳見賢直言，遺憾的是，在黨內初選的關頭，黑函與抹黑如影隨形。看著那些塞在鄉親車上的惡意，他不為自己難過，但他心疼大家受驚擾。越是艱難的時刻，他越清楚自己為何要堅定地走下去，因為他守護的，從來不只是個人的名譽，而是家鄉那份純樸的正直，還有共同的未來。「我曾走過最漫長的夜，所以我不怕黑。那些仇恨，想把我拖回黑暗，卻永遠無法擊碎我的靈魂。鄉親的愛與支持，是我最珍貴、也最想呵護的微光」。

相關新聞

立法院本會期剩最後7個工作天，中央政府總預算仍一字未審，而民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人確定請辭，將在2月1日正式離開立法院。民進黨立委林俊憲今（22日）表示，藍白陣營無視國家正常運作，將政治鬥爭視為日常，其行徑猶如中國的「三無產品」。對於即將在2月1日卸任的白委們，林俊憲也諷刺，希望他們回歸田園後「好好把憲法翻一翻」。

關鍵字：

國民黨新竹初選黑函陳見賢黑道

