出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

▲日本阿蘇火山發生直升機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇市20日發生嚴重直升機墜毀意外，一架載著2名台灣籍旅客與1名日本籍飛行員的直升機墜毀於阿蘇火山中岳第一火山口內。然而負責營運該直升機的業者「匠航空公司」卻爆出早非首次發生類似事故。運輸安全委員會21日指出，該公司使用的同型號機種過去已發生5起「航空事故」及「航空重大事件」，暴露出該業者長期存在的飛安問題。

根據《熊本日日新聞》報導，匠航空旗下一架觀光直升機20日在阿蘇中岳第一火山口內被發現全毀。根據運輸安全委員會調查報告，失事機型為羅賓遜R44型直升機，匠航空在全國共有15架同型機種，並用於觀光飛行服務，而此次墜毀的直升機是以阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物王國」為據點營運。

調查顯示，該公司同型機種在過去幾年內接連出事，其中2起被認定為「航空事故」。第一起是2023年12月在京都市內盤旋時機尾觸地導致機體全毀；第二起則是2024年5月在阿蘇市上空進行觀光飛行時，主旋翼與引擎轉速驟降，緊急迫降於山區後機體嚴重損毀，機師與乘客共3人骨折重傷。

除了航空事故外，匠航空還有3起被列為「重大事件」的紀錄。2017年8月一架直升機因燃料耗盡，緊急降落在京都市內某學校操場；2023年6月在岡山市機場發生誤闖跑道事件，當時另一架飛機正在使用該跑道；2024年6月在兵庫縣相生市飛行途中引擎突然熄火，被迫降落在學校操場。

運輸安全委員會針對已完成調查的3起案件進行分析後發現，這些事故都有共通點，那就是「儀表檢查不確實」與「操作失誤」等人為因素。安全委員會多次要求匠航空「落實預防措施並徹底加強安全教育」，但狀況似乎沒有明顯改善。

運輸安全委員會相關人員接受《熊本日日新聞》採訪時表示，雖然無法直接評論單一公司發生重大事件的頻率高低，但也強調「確實有航空公司從未發生過類似問題」。值得注意的是，匠航空在2018年12月還曾因使用未經許可的機型、違規低空飛行等問題，遭國土交通省大阪航空局行政指導。

事故發生後，該公司已從20日起停止全國所有觀光飛行業務，包括阿蘇地區在內，同型機種也將暫時停飛。